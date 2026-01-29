Jakub i Roman Koseccy podsumują ostatnie najważniejsze wydarzenia w rodzimej i zagranicznej piłce. Panowie ocenią najgłośniejsze transfery przychodzące zimowego okienka transferowego w PKO BP Ekstraklasie, a także ocenią potencjał poszczególnych zespołów na godziny przed powrotem najwyższej polskiej klasy rozgrywkowej.

ZOBACZ TAKŻE: Pewne zwycięstwo FC Porto w Lidze Europy. Polacy z awansem!



"Kosy" poświęcą też czas na podsumowanie wydarzeń tego tygodnia, jeżeli chodzi o rozgrywki europejskie. W środę zakończyliśmy fazę ligową Ligi Mistrzów, w której oprócz niesamowitej końcówki meczu Benfica - Real Madryt, gola strzelił także Robert Lewandowski.

W czwartek została z kolei rozegrana 8. kolejka Ligi Europy, w której FC Porto z Janem Bednarkiem i Jakubem Kiwiorem w składzie pokonało Rangers, a Romę w starciu z Panathinaikosem uratował Jan Ziółkowski, strzelając swojego debiutanckiego gola w ekipie "Wilków".



Transmisja podcastu "Kosa na Kosę" w piątek od godziny 9:00 w Polsacie Sport 1, na Polsat Box Go, Polsatsport.pl oraz na kanale YouTube Polsatu Sport.

PI, Polsat Sport