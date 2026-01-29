KS Sparta Grodzisk Mazowiecki - SMS Spała. Gdzie obejrzeć?
KS Sparta Grodzisk Mazowiecki - SMS Spała to piątkowy mecz PLS 1. Ligi. Transmisja na Polsatsport.pl oraz w Polsat Box Go.
Transmisja meczu KS Sparta Grodzisk Mazowiecki - SMS Spała w piątek na Polsatsport.pl oraz w Polsat Box Go. Początek o godzinie 18.50.
