KS Sparta Grodzisk Mazowiecki - SMS Spała. Gdzie obejrzeć?

Siatkówka

KS Sparta Grodzisk Mazowiecki - SMS Spała to piątkowy mecz PLS 1. Ligi. Transmisja na Polsatsport.pl oraz w Polsat Box Go.

Dłoń zawodnika trzymająca piłkę do siatkówki z widocznym logo FIVB.
fot. PAP
Transmisja meczu KS Sparta Grodzisk Mazowiecki - SMS Spała w piątek na Polsatsport.pl oraz w Polsat Box Go. Początek o godzinie 18.50.

Transmisja meczu KS Sparta Grodzisk Mazowiecki - SMS Spała w piątek na Polsatsport.pl oraz w Polsat Box Go. Początek o godzinie 18.50.

Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
PLS 1 LIGASIATKÓWKA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Kulisy odejścia Tiilikainena z Projektu! "Marzyciel z piękną wizją siatkówki"
Zobacz także

Kulisy odejścia Tiilikainena z Projektu! "Marzyciel z piękną wizją siatkówki"

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 