KS Sparta Grodzisk Mazowiecki - SMS Spała. Gdzie obejrzeć? 29.01.2026, 17:19 Siatkówka

KS Sparta Grodzisk Mazowiecki - SMS Spała to piątkowy mecz PLS 1. Ligi. Transmisja na Polsatsport.pl oraz w Polsat Box Go.

fot. PAP

Transmisja meczu KS Sparta Grodzisk Mazowiecki - SMS Spała w piątek na Polsatsport.pl oraz w Polsat Box Go. Początek o godzinie 18.50.