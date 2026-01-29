Liga Europy. Losowanie 1/16 finału. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online
Przed nami ostatnia kolejka fazy ligowej Ligi Europy. Za kilka godzin poznamy listę drużyn, które awansowały do play-offów. Już w piątek 30 stycznia odbędzie się losowanie 1/16 finału. Gdzie obejrzeć? O której godzinie?
Nie ma zaskoczenia, że polskich fanów najbardziej będzie interesowało spotkanie FC Porto z Rangers FC, które zdecyduje, czy portugalska drużyna awansuje bezpośrednio do 1/8 finału. Ponadto interesująco zapowiada się rywalizacja między Aston Villą a RB Salzburg oraz Panathinaikosu z AS Romą.
ZOBACZ TAKŻE: Były reprezentant Polski zagra w 3 lidze!
Bezpośredni awans do 1/8 finału wywalczy sobie osiem najlepszych drużyn. Pozostałe zespoły z miejsc 9-24 będą musiały rywalizować między sobą w 1/16 finału. Z kim się zmierzą?
Liga Europy. Kiedy losowanie 1/16 finału? Transmisja TV i stream online
Pełne zestawienie par poznamy już w piątek 30 stycznia. Transmisja losowania 1/16 finału Ligi Europy będzie dostępna na antenie Polsat Sport Premium 1. Ponadto będzie można ją obejrzeć na platformie Polsat Box Go i na Polsatsport.pl. Początek o godz. 13.
Pierwsze spotkania 1/16 finału odbędą się w czwartek 19 lutego. Tydzień później zostaną rozegrane rewanże. 27 lutego poznamy pary 1/8 finału.Przejdź na Polsatsport.pl