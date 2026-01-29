Liga Europy: Panathinaikos - AS Roma. Relacja live i wynik na żywo

Panathinaikos, którego piłkarzem jest Karol Świderski, może potraktować ostatni mecz fazy ligowej wyłącznie o prestiż. Grecki gigant uzbierał bowiem wystarczającą liczbę punktów, aby zapewnić sobie awans do 1/16 finału, aczkolwiek nie ma szans na bezpośrednią promocję do 1/8 finału. Gospodarze kolejny raz liczą na świetny występ Polaka, który w tej edycji zdobył już cztery bramki.

AS Roma z Janem Ziółkowskim jest w zupełnie innej sytuacji przed ostatnią serią gier. Przedstawiciel Serie A jest na dobrej drodze, aby zapewnić sobie przepustkę do 1/8 finału, ale nie może sobie pozwolić na wpadkę w Atenach. W innym przypadku zostanie wyprzedzony przez tzw. grupę pościgową, w której znajduje się aż dziewięć drużyn! Tak naprawdę tylko wygrana ekipy ze stolicy Włoch pozwala realnie myśleć o utrzymaniu się w czołowej ósemce.

Relacja live i wynik na żywo meczu Panathinaikos - AS Roma na Polsatsport.pl.

KN, Polsat Sport