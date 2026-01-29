Liga Europy. Tabela na żywo. Które miejsca zajmują kluby Polaków?

W czwartek poznamy ostateczne rozstrzygnięcia, jeśli chodzi o fazę ligową Ligi Europy w sezonie 2025/2026. Przed ostatnią kolejką najlepiej wygląda sytuacja francuskiego Lyonu i angielskiej Aston Villi - oba te kluby mają na swoim koncie po 18 punktów i są na samym szczycie tabeli.

FC Porto, w którym gra trzech polskich piłkarzy (Jan Bednarek, Jakub Kiwior i Oskar Pietuszewski, który nie jest zgłoszony do kadry Ligi Europy portugalskiego klubu) ma na swoim koncie 14 punktów - o jeden mniej niż AS Roma, w której regularnie występuje Jan Ziółkowski.

Które miejsca ostatecznie zajmą kluby reprezentantów Polski?

Liga Europy. Tabela na żywo:

