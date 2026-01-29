Liga Europy: Wyniki meczów ostatniej kolejki - 29.01

Przed nami ostatnia kolejka fazy ligowej Ligi Europy. Jakie są wyniki Ligi Europy?

Piłkarze w niebieskich strojach treningowych rozmawiają na boisku piłkarskim.
fot. PAP
Piłkarze przygotowują się do kolejnych meczów Ligi Europy

Liga Europy: Wyniki meczów ostatniej kolejki - 29.01

Aston Villa - RB Salzburg, godz. 21.00
FC Basel - Viktoria Pilzno, godz. 21.00
Real Betis - Feyenoord Rotterdam, godz. 21.00
Celtic - Utrecht, godz. 21.00
Crvena zvezda - Celta Vigo, godz. 21.00
FC Porto - Rangers, godz. 21.00
FCSB - Fenerbahce Stambuł, godz. 21.00
Genk - Malmoe FF, godz. 21.00
Go Ahead Eagles - Braga, godz. 21.00
Lille - Freiburg, godz. 21.00
Olympique Lyon - PAOK, godz. 21.00
Łudogorec Razgrad - Nice, godz. 21.00
Maccabi Tel Awiw - Bologna, godz. 21.00
Midtjylland - Dinamo Zagrzeb, godz. 21.00
Nottingham Forest - Ferencvaros, godz. 21.00
Panathinaikos - AS Roma, godz. 21.00
Sturm Graz - Brann, godz. 21.00
VfB Stuttgart - Young Boys, godz. 21.00

