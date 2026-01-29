Nicola Zalewski zmieni ligę?! Chce go klub polskiej legendy

Zalewski od niedawna występuje w barwach Atalanty Bergamo, która wykupiła go z Interu Mediolan. W ostatnim czasie sporo mówi się jednak o tym, że reprezentant Polski ponownie może zmienić klub. Łączono go między innymi z przenosinami do Napoli, a teraz pojawiła się plotka, zgodnie z którą Zalewski może trafić do Anglii.

Jak donosi ekspert od świata transferów Gianluca Di Marzio, zapytanie w kwestii Zalewskiego złożyli dyrektorzy West Hamu United. Zdaniem dziennikarza, Anglicy musieliby złożyć bardzo dobrą ofertę, żeby ekipa z Bergamo zdecydowała się na sprzedanie pomocnika.

24-latek w barwach Atalanty rozegrał jak do tej pory 22 mecze. Strzelił w tym czasie jednego gola i dołożył pięć asyst.

Wcześniej bronił barw Romy i Interu Mediolan. Ma na swoim koncie 33 występy w polskiej kadrze.

Piłkarzem West Hamu jest 57-krotny reprezentant Polski, Łukasz Fabiański. Ekipa z Londynu zajmuje aktualnie 18. miejsce w tabeli Premier League. Do pierwszej "bezpiecznej" lokaty traci pięć punktów.

BS, Polsat Sport