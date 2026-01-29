Nicola Zalewski zmieni ligę?! Chce go klub polskiej legendy
Niewykluczone, że Nicola Zalewski raz jeszcze zmieni klub. Jak donoszą włoskie media, reprezentant Polski może trafić do angielskiej Premier League.
Zalewski od niedawna występuje w barwach Atalanty Bergamo, która wykupiła go z Interu Mediolan. W ostatnim czasie sporo mówi się jednak o tym, że reprezentant Polski ponownie może zmienić klub. Łączono go między innymi z przenosinami do Napoli, a teraz pojawiła się plotka, zgodnie z którą Zalewski może trafić do Anglii.
ZOBACZ TAKŻE: Tragedia przed meczem Ligi Europy
Jak donosi ekspert od świata transferów Gianluca Di Marzio, zapytanie w kwestii Zalewskiego złożyli dyrektorzy West Hamu United. Zdaniem dziennikarza, Anglicy musieliby złożyć bardzo dobrą ofertę, żeby ekipa z Bergamo zdecydowała się na sprzedanie pomocnika.
24-latek w barwach Atalanty rozegrał jak do tej pory 22 mecze. Strzelił w tym czasie jednego gola i dołożył pięć asyst.
Wcześniej bronił barw Romy i Interu Mediolan. Ma na swoim koncie 33 występy w polskiej kadrze.
Piłkarzem West Hamu jest 57-krotny reprezentant Polski, Łukasz Fabiański. Ekipa z Londynu zajmuje aktualnie 18. miejsce w tabeli Premier League. Do pierwszej "bezpiecznej" lokaty traci pięć punktów.Przejdź na Polsatsport.pl