Valencia bez szans w Częstochowie! Polski klub wywalczył awans do ćwierćfinału

W premierowej odsłonie, po wyrównanym początku (7:7), inicjatywę przejęli siatkarze z Częstochowy (11:8, 15:9). Gospodarze dominowali w ataku i spokojnie zmierzali po wygraną. Bartłomiej Lipiński wywalczył piłkę setową (24:16), rywale obronili się w dwóch akcjach, ale Patrik Indra zamknął seta skutecznym atakiem (25:18).

Siatkarze z Walencji udanie rozpoczęli drugą partię (5:8). Conqueridor miał dwa, trzy oczka zaliczki, ale gospodarze odrabiali straty (9:9, 13:13). Końcówka seta miała zacięty przebieg. Patrik Indra wywalczył piłkę setową dla Norwida (24:23), ale goście doprowadzili do rywalizacji na przewagi. W niej ekipa z Częstochowy miała pięć kolejnych piłek na zwycięstwo w tej partii, w końcu sytuację wyjaśnił asem serwisowym Indra (30:28). Wygrana w drugim secie oznaczała awans Norwida do ćwierćfinału.

W tej sytuacji na trzecią odsłonę oba zespoły wyszły w przemeblowanych składach. Lepiej zaczęli goście, którzy po asie Kayque Calazansa odskoczyli na trzy oczka (7:10). W środkowej części seta drużyna z Walencji jeszcze powiększyła różnicę (12:17). Ljubomir Travica poprosił o czas, a reprymenda trenera podziałała ożywczo na gospodarzy, którzy błyskawicznie odrobili straty (18:18). Goście nie rezygnowali (19:22), ale Norwid znów wyrównał (22:22). Jakub Kiedos wywalczył piłkę meczową (24:23), znów jednak seta zwieńczyła gra na przewagi. Rozstrzygnął ją autowy atak drużyny z Hiszpanii (27:25).

Najwięcej punktów: Patrik Indra (16), Bartłomiej Lipiński (10) - Norwid; Javier Monfort (13) - Conqueridor. Gospodarze byli skuteczniejsi w ataku (53%-40%), lepiej punktowali zagrywką (4-2) oraz blokiem (6-4).

Norwid Częstochowa - Conqueridor Valencia 3:0 (25:18, 30:28, 27:25)

Norwid: Sebastian Adamczyk, Luciano De Cecco, Bartłomiej Lipiński, Daniel Popiela, Patrik Indra, Milad Ebadipour – Bartosz Makoś (libero) oraz Tomasz Kowalski, Jakub Kiedos, Samuel Jeanlys, Damian Radziwon, Artur Sługocki, Bartłomiej Ostój (libero). Trener: Ljubomir Travica.

Conqueridor: Juan Manuel Gonzalez, Joaquin Monteagudo, Rodrigo Melo, Javier Monfort, Maximiliano Scarpin, Paulo Renan Bertassoni – Javier Mengod Bautista (libero) oraz Pablo Martinez Garcia, Kayque Calazans, Hugo Amigo Roldan, Aaron Gamiz (libero), Facundo Funes. Trener: Emanuele Zanini.