Odszedł z UFC po porażce z Polakiem. Teraz zawalczy w Japonii

Paweł WyrobekSporty walki

Patchy Mix (MMA 20-3, 2 KO, 13 SUB) stoczył dla organizacji UFC zaledwie dwie walki i jego umowa została rozwiązana. Był mistrz organizacji Bellator dołączył do największej organizacji MMA na świecie w maju ubiegłego roku, ale w UFC przegrał oba pojedynki i swoją karierę będzie kontynuował w organizacji Rizin. Co ciekawe, ostatnią stoczoną przez Mixa walką był przegrany bój z Jakubem Wikłaczem.

Dwóch zawodników MMA stoi naprzeciwko siebie na macie oktagonu podczas walki.
fot. Polsat Sport
Patchy Mix walczył z Jakubem Wikłaczem w UFC

Przed dołączaniem do światowego giganta Amerykanin przez wielu uważany był za jednego z najlepszych zawodników walczących poza organizacją. W czerwcu Mix finalnie zadebiutował w UFC, przegrywając decyzją sędziów z Mario Bautistą (MMA 16-3, 3 KO, 6 SUB).

 

W drugiej walce, w październiku, rywalem Mixa był w swoim debiucie dla organizacji Jakub Wikłacz (MMA 17-3-2, 10 SUB). Polak, podobnie jak Bautista, okazał się lepszy od Amerykanina wygrywając na pełnym dystansie.

 

Gdzie obejrzeć galę UFC 325?

 

Na tym, jak się okazało, przygoda Mixa w UFC się zakończyła. Amerykanin szybko znalazł jednak nowego pracodawcę, choć kierunek wydaje się mocno zaskakujący. 32-latek związał się bowiem z japońską organizacją Rizin, gdzie zadebiutuje 7 marca. Jego rywalem będzie młody, zaledwie 19-letni Kyoma Akimoto (MMA 11-1, 6 KO, 2 SUB), który dzień po gali będzie obchodził swoje 20 urodziny. 

 

 

