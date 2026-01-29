Odszedł z UFC po porażce z Polakiem. Teraz zawalczy w Japonii

Przed dołączaniem do światowego giganta Amerykanin przez wielu uważany był za jednego z najlepszych zawodników walczących poza organizacją. W czerwcu Mix finalnie zadebiutował w UFC, przegrywając decyzją sędziów z Mario Bautistą (MMA 16-3, 3 KO, 6 SUB).

W drugiej walce, w październiku, rywalem Mixa był w swoim debiucie dla organizacji Jakub Wikłacz (MMA 17-3-2, 10 SUB). Polak, podobnie jak Bautista, okazał się lepszy od Amerykanina wygrywając na pełnym dystansie.

Gdzie obejrzeć galę UFC 325?

Na tym, jak się okazało, przygoda Mixa w UFC się zakończyła. Amerykanin szybko znalazł jednak nowego pracodawcę, choć kierunek wydaje się mocno zaskakujący. 32-latek związał się bowiem z japońską organizacją Rizin, gdzie zadebiutuje 7 marca. Jego rywalem będzie młody, zaledwie 19-letni Kyoma Akimoto (MMA 11-1, 6 KO, 2 SUB), który dzień po gali będzie obchodził swoje 20 urodziny.

