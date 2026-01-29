PLS 1. Liga: Nowak-Mosty MKS Będzin - KKS MICKIEWICZ Kluczbork. Transmisja

Siatkówka

Przed nami mecz 21. kolejki PLS 1. Ligi. Naprzeciwko siebie staną Nowak-Mosty MKS Będzin i KKS MICKIEWICZ Kluczbork. Transmisja meczu Nowak-Mosty MKS Będzin - KKS MICKIEWICZ Kluczbork na Polsatsport.pl oraz na Polsat Box Go.

Piłka do siatkówki z logo FIVB w dłoniach zawodnika.
fot. Cyfrasport
Siatkarze MKS Będzin zagrają z KKS Mickiewicz Kluczbork w PLS 1. Lidze

Siatkarze klubu z Będzina dobrze prezentują się w tym sezonie rywalizacji w PLS 1. Lidze. Po 20 spotkaniach mają na swoim koncie 12 zwycięstw i osiem porażek. Dzięki temu na ich koncie widnieje 35 punktów. 

 

W podobnej sytuacji znajdują się zawodnicy klubu z Kluczborka. KKS do tej pory rozegrał 18 spotkań - 12 wygrał i sześć przegrał. Mają o jedno "oczko" więcej od swoich najbliższych przeciwników. 


Transmisja meczu Nowak-Mosty MKS Będzin - KKS MICKIEWICZ Kluczbork na Polsatsport.pl oraz na Polsat Box Go. Początek o godzinie 18:00.

Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
KKS MICKIEWICZ KLUCZBORKNOWAK-MOSTY MKS BĘDZINPLS 1 LIGASIATKÓWKA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Jacek Sęk: Cieszymy się, że wracamy do obiektu, który już dobrze znamy
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 