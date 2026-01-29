PLS 1. Liga: Nowak-Mosty MKS Będzin - KKS MICKIEWICZ Kluczbork. Transmisja
Przed nami mecz 21. kolejki PLS 1. Ligi. Naprzeciwko siebie staną Nowak-Mosty MKS Będzin i KKS MICKIEWICZ Kluczbork. Transmisja meczu Nowak-Mosty MKS Będzin - KKS MICKIEWICZ Kluczbork na Polsatsport.pl oraz na Polsat Box Go.
Siatkarze klubu z Będzina dobrze prezentują się w tym sezonie rywalizacji w PLS 1. Lidze. Po 20 spotkaniach mają na swoim koncie 12 zwycięstw i osiem porażek. Dzięki temu na ich koncie widnieje 35 punktów.
W podobnej sytuacji znajdują się zawodnicy klubu z Kluczborka. KKS do tej pory rozegrał 18 spotkań - 12 wygrał i sześć przegrał. Mają o jedno "oczko" więcej od swoich najbliższych przeciwników.
