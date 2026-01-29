Polacy w Lidze Europy! Znowu będzie o nich głośno?

Przed ostatnią serią gier fazy ligowej trwa zacięta walka o promocję do 1/8 finału, jak i 1/16 finału. Pewni swego mogą być tylko Olympique Lyon oraz Aston Villa. W tym przypadku rozegra się korespondencyjny pojedynek o pierwsze miejsce, chociaż chrapkę na to wciąż mogą mieć piłkarze z Freiburga, Midtjylland, Bragi, a nawet Romy i Ferencvaros! Co ciekawe, wspomniane ekipy nie są jeszcze pewne pozostania w czołowej ósemce.

Oto walczy m.in. FC Porto, które balansuje pomiędzy bezpośrednim awansem do 1/8 finału a koniecznością gry w 1/16 finału. Gigant z Portugalii zajmuje dziewiąte miejsce z takim samym dorobkiem punktowym co będący lokatę wyżej Real Betis. Hiszpanie zmierzą się u siebie z Feyenoordem, który z kolei wciąż ma szansę na uniknięcie odpadnięcia z europejskich pucharów. "Portowcy" muszą jednak wygrać i liczyć na szczęśliwy rezultat innych spotkań. Porto podejmie Rangersów, którzy stracili już możliwość awansu.

Można zakładać, że dojdzie do sporych przetasowań zarówno na górze, jak i na dole klasyfikacji. Pytanie, jaką rolę w tym wszystkim odegrają Polacy. W ekipie Aston Villi nie powinno zabraknąć Matty'ego Casha. Przedstawiciel Premier League zagra u siebie z Salzburgiem, który ma matematyczne szanse na awans do 1/16 finału, ale musiałby pokusić się o zwycięstwo w Birmingham oraz liczyć na splot szczęśliwych wydarzeń gdzie indziej.

Spora rzesza polskich fanów zwróci swoją uwagę na Porto, gdzie o sile defensywy decydują zbierający świetne recenzje Jakub Kiwior oraz Jan Bednarek. Niewykluczone, że w wiosennych zmaganiach Ligi Europy ujrzymy dodatkowo Oskara Pietuszewskiego, który niedawno zasilił szeregi tego klubu.

Bardzo ciekawie zapowiada się konfrontacja Panathinaikosu z Karolem Świderskim z Romą, której zawodnikiem jest Jan Ziółkowski. Grecy są już pewni udziału w 1/16 finału, natomiast drużyna ze stolicy Italii walczy o pozostanie w top osiem, co gwarantuje przepustkę do 1/8 finału. Warto podkreślić, że Świderski strzelił w tej edycji Ligi Europy już cztery gole.

Mecze z udziałem reprezentantów Polski oraz wiele innych na sportowych antenach Polsatu. Poniżej przedstawiamy plan transmisji.

19:00 Studio Ligi Europy: Polsat Sport Premium 1, Polsat Box Go

20:50 FC Porto - Rangers FC, Polsat Sport Premium 1, Polsat Box Go

20:50 Panathinaikos - AS Roma, Polsat Sport Premium 2, Polsat Box Go

20:50 Aston Villa - RB Salzburg, Polsat Sport Extra 1, Polsat Box Go

20:50 Nottingham Forest - Ferencvaros, Polsat Sport Extra 2, Polsat Box Go

20:50 Real Betis - Feyenoord Rotterdam, Polsat Sport Extra 3, Polsat Box Go

20:50 VfB Stuttgart - Young Boys, Polsat Sport Extra 4, Polsat Box Go

22:50 Studio Ligi Europy: Polsat Sport Premium 1, Polsat Box Go

23:30 Magazyn Ligi Europy; Polsat Sport Premium 1, Polsat Box Go

