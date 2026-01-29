Polacy w Willingen bez olimpijczyków

W piątek w Willingen odbędzie się konkurs drużyn mieszanych, lecz Polacy nie wezmą w nim udziału.

- Za naszymi skoczkiniami intensywny czas w Azji. Teraz koncentrujemy się na bezpośrednim przygotowaniu do zimowych igrzysk olimpijskich, dlatego odpuszczamy zawody w Willingen - wyjaśnił asystent trenera w kadrze kobiet Stefan Hula.

Do igrzysk pod okiem trenera kadry A Macieja Maciusiaka przygotowują się Kacper Tomasiak, Kamil Stoch i Paweł Wąsek, więc biało-czerwoni w Willingen zaprezentują się w nietypowym składzie.

39-letni Żyła w zeszły weekend był najlepszym z Polaków - zajął 15. miejsce - w mistrzostwach świata w lotach w niemieckim Oberstdorfie. Znacznie gorzej poszło Kubackiemu i Zniszczołowi, natomiast Kot nie wystąpił w konkursie indywidualnym i drużynowym.

Kolejną szansę otrzymał młody Joniak. 20-latek zdobył pierwszy punkt Pucharu Świata 18 stycznia, gdy zajął 30. miejsce w japońskim Sapporo.

Do Willingen pojedzie trener Wojciech Topór wraz ze sztabem kadry narodowej B.

Puchar Świata w Willingen odbywa się od 1995 roku. Zwycięzcą pierwszych zawodów był Austriak Andreas Goldberger. Czterokrotnie triumfował tu Norweg Halvor Egner Granerud - po dwa razy w 2021 i 2023 roku. Po trzy zwycięstwa mają Japończyk Noriaki Kasai oraz Stoch. Przed rokiem najlepszy okazał się Austriak Daniel Tschofenig, który sięgnął później po Kryształową Kulę.

W 2001 roku Adam Małysz zajął tu drugie i pierwsze miejsce. Skoczył 151,5 m i przez cztery lata był rekordzistą Muehlenkopfschanze. Jego osiągnięcie poprawił Fin Janne Ahonen, który uzyskał 152 m. Na podium w Willingen spośród Polaków stawali także Żyła i Kubacki.

Często były tu organizowane konkursy drużynowe. Polacy triumfowali dwukrotnie - w 2017 i 2019 roku.

Muehlenkopfschanze jest największą z dużych skoczni narciarskich na świecie. Nazywana jest „małym mamutem”. Jej punkt K wynosi 130 m, a rozmiar - 147 m. Obecny rekord - 155,5 m - należy do Norwega Johanna Andre Forfanga. Najdłuższy skok oddał jednak Słoweniec Timi Zajc, który w 2023 roku nie ustał próby na 161,5 m. Natomiast od 2021 do 2024 roku rekord należał do Klemensa Murańki - 153 m. W oficjalnych seriach na Muehlenkopfschanze oddano aż 42 skoki powyżej 150 metrów.

Zawody w Willingen będą ostatnimi przed igrzyskami olimpijskimi we Włoszech, które rozpoczną się 6 lutego.

PA, PAP