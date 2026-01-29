Na drodze do awansu Jastrzębskiego Węgla do ćwierćfinału stoi najlepszy obecnie fiński klub, który w poprzednim sezonie zdobył mistrzostwo kraju oraz krajowy puchar. W poprzedniej rundzie Finowie stoczyli zaciętą walkę z austriackim Aich/Dob.

Siatkarze Akaa-Volley przegrali z Jastrzębskim Węglem 1:3 w pierwszym meczu 1/16 finału Pucharu CEV. Polska drużyna ma więc zaliczkę.

Jeżeli brązowi medaliści poprzedniej edycji Ligi Mistrzów wyeliminują fińską ekipę, w kolejnej rundzie zmierzą się z lepszym z pary Gas Sales Bluenergy Piacenza - Rio Duero Soria (w pierwszym meczu 3:1 dla Piacenzy).

Relacja live i wynik na żywo meczu JSW Jastrzębski Węgiel - AKAA Volley na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 18:00.