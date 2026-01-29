Raducanu ogłosiła rozstanie. To koniec

Raducanu współpracowała z Roigiem od sierpnia 2025 roku. Na US Open dotarła do trzeciej rundy, w której odpadła z Jeleną Rybakiną. W kolejnych turniejach, w których występowała, nie odnosiła większych sukcesów.

Na tegorocznym Australian Open też nie poszło jej najlepiej. Choć wyeliminowała w pierwszej rundzie Mananchayę Sawangkaewę, to w kolejnej musiała uznać wyższość Anastazji Potapowej.

W czwartek Raducanu wydała oświadczenie.

- Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Byłeś dla mnie kimś więcej niż trenerem i będę pielęgnowała w pamięci wiele wspaniałych chwil, które spędziliśmy razem na korcie i poza nim. Choć doszliśmy współnie do wniosku, że nie będzie kontynuować współpracy, wiedz, że jestem bardzo wdzięczna za wszystko, czego mnie nauczyłeś - napisała na Instagramie.

Raducanu to triumfatorka US Open z 2021 roku. To jej największy sukces w karierze.