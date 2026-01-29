Serena Williams nie wyklucza powrotu do tenisa

W środę w programie telewizyjnym „Today”, zapytano Williams o powrót do cyklu WTA. 44-letnia była tenisistka nie potwierdziła tego, ale też nie wykluczyła.

- Bawię się i cieszę życiem. To nie jest kwestia „tak” czy „nie”. Nie wiem, po prostu zobaczę, co się stanie - przyznała 23-krotna triumfatorka wielkoszlemowa.

Prowadzący drążył jednak temat jej powrotu do systemu Międzynarodowej Agencji ds. Uczciwości w Tenisie (ITIA).

- Czy wróciłam? Nie wiedziałam, czy jestem poza programem. Słuchajcie, nie mogę o tym mówić - ucięła Williams.

Wiadomość o tym, że utytułowana tenisistka ponownie figuruje na liście ITIA, pojawiła się na początku grudnia. Wówczas Amerykanka szybko zaprzeczyła, jakoby miała wrócić do tenisa.

„O mój Boże. NIE wracam. Ten pożar to istne szaleństwo” – napisała na platformie X w reakcji na burzę medialną.

Podczas Australian Open były lider światowego rankingu tenisistów, a obecnie komentator telewizyjny Jim Courier podkreślił, jak uciążliwa i restrykcyjna jest dla sportowców przynależność do grupy kontroli antydopingowej. Po rejestracji muszą oni podać informacje o tym, kiedy i gdzie mogą poddać się potencjalnym testom. Muszą pozostać na tej liście przez sześć miesięcy, zanim będą mogli wrócić do rywalizacji.

- Nikt, kto nie zamierza grać w tenisa zawodowo, nie wpisze się na tę listę, zwłaszcza ktoś z tak dużym doświadczeniem jak Serena – powiedział były amerykański tenisista.

- Serena zaprzeczyła swojemu powrotowi, ale myślę, że jeśli nie dozna kontuzji, nie ma wątpliwości, że w pewnym momencie znowu gdzieś zagra. Czy to będzie mikst w US Open, debel z siostrą gdzie indziej, czy singiel – tylko ona wie – dodał.

Starsza siostra Sereny, Venus Williams, wzięła udział w tegorocznej edycji wielkoszlemowego Australian Open. 45-letnia tenisistka otrzymała tzw. dziką kartę, ale odpadła w pierwszej rundzie. Zagrała również w turniejach WTA w Auckland i Hobart. Do cyklu wróciła w lipcu, po prawie dwuletniej przerwie.

Młodsza z sióstr Williams ostatnie spotkanie rozegrała podczas wielkoszlemowego US Open w 2022 roku.

PW, PAP