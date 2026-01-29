Siatkarski mistrz Polski zmienił klub! Transfer w trakcie sezonu

Mikołaj Słotarski (rocznik 2002) przygodę z siatkówką rozpoczął w AKS Rzeszów, a później grał w klubach Karpaty Krosno (2021-22), SPS Chrobry Głogów (2022-23) i BKS Visła Proline Bydgoszcz (2023-24). W 2024 roku trafił do PlusLigi, zasilając szeregi Bogdanki LUK Lublin.

W poprzednim sezonie wywalczył z lubelskim klubem mistrzostwo Polski, pojawił się na boisku w dziewięciu meczach. Bogdanka wywalczyła również Puchar Challenge.





Po sezonie Słotarski rozstał się z Bogdanką i trafił do beniaminka PLS 1. Ligi - KS Sparta Grodzisk Mazowiecki. Jak się okazało, współpracował z tym klubem tylko przez kilka miesięcy i rozegrał 18 spotkań. 26 stycznia grodziski klub poinformował, że rozgrywający odszedł ze Sparty, a umowa została rozwiązana za porozumieniem stron.

– To był dla mnie wyjątkowy czas. Chciałbym podziękować kibicom za niesamowite wsparcie, prezesom za zaufanie i możliwość reprezentowania tego klubu, całemu sztabowi szkoleniowemu za codzienną pracę, a zawodnikom za walkę, emocję i atmosferę w szatni. Do zobaczenia na siatkarskich parkietach – powiedział Słotarski, cytowany przez media społecznościowe klubu.

Jak się okazało, Mikołaj Słotarski nadal będzie występował w rozgrywkach pierwszej ligi. Wzmocnił drużynę Pierrot Czarni Radom i znalazł się w kadrze na mecz z PZL Leonardo Avią Świdnik.

Sparta Grodzisk Mazowiecki znalazła już zastępstwo. Nowym rozgrywającym beniaminka został doświadczony Maciej Stępień. 31-letni zawodnik jest znany kibicom m.in. z występów w Projekcie Warszawa, a wcześniej przez kilka sezonów reprezentował barwy Legii.