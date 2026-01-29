Tabele Ligi Mistrzów siatkarzy. Sytuacja polskich klubów na dwie kolejki przed końcem

W sezonie 2025/2026 w siatkarskiej Lidze Mistrzów wystartuje dwadzieścia drużyn. Podzielono je na pięć grup po cztery zespoły w każdej. Wśród uczestników znalazły się cztery kluby z Polski - Bogdanka LUK Lublin, Aluron CMC Warta Zawiercie, Asseco Resovia oraz PGE Projekt Warszawa.

Kto awansuje do dalszej rywalizacji?

➢ drużyny z pierwszych miejsc (5) ⟶ bezpośredni awans do ćwierćfinału

➢ drużyny z drugich miejsc (5) + najlepsza drużyna z trzecich miejsc (1) ⟶ gra w rundzie play-off o awans do ćwierćfinału

➢ pozostałe drużyny z trzecich miejsc (4) ⟶ gra w ćwierćfinale Pucharu CEV

➢ drużyny z czwartych miejsc (5) ⟶ odpadają z rywalizacji.

O kolejności w tabeli decydują: 1. liczba zwycięstw, 2. liczba punktów, 3. stosunek setów, 4. stosunek małych punktów, 5. bilans bezpośrednich spotkań.

Z polskich drużyn, które grają w tej edycji Ligi Mistrzów najbardziej klarowną sytuację mają Bogdanka LUK Lublin oraz Aluron CMC Warta Zawiercie. Lublinianie liderują tabeli grupy B z kompletem zwycięstw i 10 zdobytymi punktami. Jurajscy Rycerze również mają cztery zwycięstwa i z kompletem 12 punktów są na czele grupy D, wyprzedzając drugą w tej stawce Asseco Resovię. O utrzymanie drugiej pozycji w tabeli grupy E powalczą siatkarze PGE Projektu Warszawa.

Tabele grup Ligi Mistrzów na dwie kolejki przed końcem fazy zasadniczej (bilans meczów, punkty):

tabela grupy A:



1. Ziraat Bankkart Ankara 4–0, 12 punktów

2. Itas Trentino 3–1, 8

3. ACH Volley Lublana 1–3, 3

4. Tours VB 0–4, 1



ostatnie kolejki:

2026-02-11: Tours VB - Ziraat Bankkart Ankara

2026-02-12: ACH Volley Lublana - Itas Trentino



2026-02-18: Tours VB - ACH Volley Lublana

2026-02-18: Itas Trentino - Ziraat Bankkart Ankara



tabela grupy B:



1. Bogdanka LUK Lublin 4–0, 10 punktów

2. Galatasaray HDI Stambuł 2–2, 6

3. Knack Roeselare 1–3, 5

4. Halkbank Ankara 1–3, 3



ostatnie kolejki:

2026-02-10: Knack Roeselare - Galatasaray HDI Sigorta Stambuł

2026-02-12: Halkbank Ankara - Bogdanka LUK Lublin



2026-02-18: Knack Roeselare - Halkbank Ankara

2026-02-18: Bogdanka LUK Lublin - Galatasaray HDI Sigorta Stambuł



tabela grupy C:



1. Sir Sicoma Monini Perugia 4–0, 11 punktów

2. Berlin Recycling Volleys 3–1, 8

3. CV Guaguas Las Palmas 1–3, 3

4. VK Lvi Praha 0–4, 2



ostatnie kolejki:

2026-02-12: VK Lvi Praha - Sir Sicoma Monini Perugia

2026-02-12: CV Guaguas Las Palmas - Berlin Recycling Volleys



2026-02-18: VK Lvi Praha - CV Guaguas Las Palmas

2026-02-18: Berlin Recycling Volleys - Sir Sicoma Monini Perugia



tabela grupy D:



1. Aluron CMC Warta Zawiercie 4–0, 12 punktów

2. Asseco Resovia Rzeszów 2–2, 6

3. SVG Lueneburg 2–2, 6

4. Sporting CP Lizbona 0–4, 0



ostatnie kolejki:

2026-02-10: Sporting CP - SVG Luneburg

2026-02-11: Asseco Resovia - Aluron CMC Warta Zawiercie



2026-02-18: Aluron CMC Warta Zawiercie - SVG Luneburg

2026-02-18: Sporting CP - Asseco Resovia



tabela grupy E:



1. Cucine Lube Civitanova 4–0, 12 punktów

2. PGE Projekt Warszawa 2–2, 7

3. Montpellier HSC VB 2–2, 5

4. Volley Haasrode Leuven 0–4, 0.



ostatnie kolejki:

2026-02-10: Montpellier HSC VB - Cucine Lube Civitanova

2026-02-11: Volley Haasrode Leuven - PGE Projekt Warszawa



2026-02-18: Cucine Lube Civitanova - PGE Projekt Warszawa

2026-02-18: Volley Haasrode Leuven - Montpellier HSC VB.