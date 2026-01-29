Tabele Ligi Mistrzów siatkarzy. Sytuacja polskich klubów na dwie kolejki przed końcem
Sytuacja w siatkarskiej Lidze Mistrzów robi się coraz ciekawsza. Do zakończenia fazy grupowej pozostały już tylko dwie kolejki. Walka toczy się o bezpośredni awans do ćwierćfinałów oraz o grę w rundzie play-off. Jak wygląda sytuacja w tabelach? Które miejsca zajmują polskie kluby? Sprawdź tabele Ligi Mistrzów siatkarzy 2026.
W sezonie 2025/2026 w siatkarskiej Lidze Mistrzów wystartuje dwadzieścia drużyn. Podzielono je na pięć grup po cztery zespoły w każdej. Wśród uczestników znalazły się cztery kluby z Polski - Bogdanka LUK Lublin, Aluron CMC Warta Zawiercie, Asseco Resovia oraz PGE Projekt Warszawa.
Zobacz także: Tabele Ligi Mistrzyń siatkarek. Sytuacja polskich klubów przed ostatnią kolejką
Kto awansuje do dalszej rywalizacji?
➢ drużyny z pierwszych miejsc (5) ⟶ bezpośredni awans do ćwierćfinału
➢ drużyny z drugich miejsc (5) + najlepsza drużyna z trzecich miejsc (1) ⟶ gra w rundzie play-off o awans do ćwierćfinału
➢ pozostałe drużyny z trzecich miejsc (4) ⟶ gra w ćwierćfinale Pucharu CEV
➢ drużyny z czwartych miejsc (5) ⟶ odpadają z rywalizacji.
O kolejności w tabeli decydują: 1. liczba zwycięstw, 2. liczba punktów, 3. stosunek setów, 4. stosunek małych punktów, 5. bilans bezpośrednich spotkań.
Z polskich drużyn, które grają w tej edycji Ligi Mistrzów najbardziej klarowną sytuację mają Bogdanka LUK Lublin oraz Aluron CMC Warta Zawiercie. Lublinianie liderują tabeli grupy B z kompletem zwycięstw i 10 zdobytymi punktami. Jurajscy Rycerze również mają cztery zwycięstwa i z kompletem 12 punktów są na czele grupy D, wyprzedzając drugą w tej stawce Asseco Resovię. O utrzymanie drugiej pozycji w tabeli grupy E powalczą siatkarze PGE Projektu Warszawa.
Tabele grup Ligi Mistrzów na dwie kolejki przed końcem fazy zasadniczej (bilans meczów, punkty):
tabela grupy A:
1. Ziraat Bankkart Ankara 4–0, 12 punktów
2. Itas Trentino 3–1, 8
3. ACH Volley Lublana 1–3, 3
4. Tours VB 0–4, 1
ostatnie kolejki:
2026-02-11: Tours VB - Ziraat Bankkart Ankara
2026-02-12: ACH Volley Lublana - Itas Trentino
2026-02-18: Tours VB - ACH Volley Lublana
2026-02-18: Itas Trentino - Ziraat Bankkart Ankara
tabela grupy B:
1. Bogdanka LUK Lublin 4–0, 10 punktów
2. Galatasaray HDI Stambuł 2–2, 6
3. Knack Roeselare 1–3, 5
4. Halkbank Ankara 1–3, 3
ostatnie kolejki:
2026-02-10: Knack Roeselare - Galatasaray HDI Sigorta Stambuł
2026-02-12: Halkbank Ankara - Bogdanka LUK Lublin
2026-02-18: Knack Roeselare - Halkbank Ankara
2026-02-18: Bogdanka LUK Lublin - Galatasaray HDI Sigorta Stambuł
tabela grupy C:
1. Sir Sicoma Monini Perugia 4–0, 11 punktów
2. Berlin Recycling Volleys 3–1, 8
3. CV Guaguas Las Palmas 1–3, 3
4. VK Lvi Praha 0–4, 2
ostatnie kolejki:
2026-02-12: VK Lvi Praha - Sir Sicoma Monini Perugia
2026-02-12: CV Guaguas Las Palmas - Berlin Recycling Volleys
2026-02-18: VK Lvi Praha - CV Guaguas Las Palmas
2026-02-18: Berlin Recycling Volleys - Sir Sicoma Monini Perugia
tabela grupy D:
1. Aluron CMC Warta Zawiercie 4–0, 12 punktów
2. Asseco Resovia Rzeszów 2–2, 6
3. SVG Lueneburg 2–2, 6
4. Sporting CP Lizbona 0–4, 0
ostatnie kolejki:
2026-02-10: Sporting CP - SVG Luneburg
2026-02-11: Asseco Resovia - Aluron CMC Warta Zawiercie
2026-02-18: Aluron CMC Warta Zawiercie - SVG Luneburg
2026-02-18: Sporting CP - Asseco Resovia
tabela grupy E:
1. Cucine Lube Civitanova 4–0, 12 punktów
2. PGE Projekt Warszawa 2–2, 7
3. Montpellier HSC VB 2–2, 5
4. Volley Haasrode Leuven 0–4, 0.
ostatnie kolejki:
2026-02-10: Montpellier HSC VB - Cucine Lube Civitanova
2026-02-11: Volley Haasrode Leuven - PGE Projekt Warszawa
2026-02-18: Cucine Lube Civitanova - PGE Projekt Warszawa
2026-02-18: Volley Haasrode Leuven - Montpellier HSC VB.
Przejdź na Polsatsport.pl