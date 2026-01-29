Tabele Ligi Mistrzów siatkarzy. Sytuacja polskich klubów na dwie kolejki przed końcem

Siatkówka

Sytuacja w siatkarskiej Lidze Mistrzów robi się coraz ciekawsza. Do zakończenia fazy grupowej pozostały już tylko dwie kolejki. Walka toczy się o bezpośredni awans do ćwierćfinałów oraz o grę w rundzie play-off. Jak wygląda sytuacja w tabelach? Które miejsca zajmują polskie kluby? Sprawdź tabele Ligi Mistrzów siatkarzy 2026.

Siatkarze w żółtych strojach świętują zwycięstwo na boisku, jeden z nich podnosi rękę do góry.
fot. CEV
Aluron CMC Warta Zawiercie jest liderem grupy D. Jak wygląda sytuacja w grupach? Siatkówka, Liga Mistrzów -tabele, kto awansuje?

W sezonie 2025/2026 w siatkarskiej Lidze Mistrzów wystartuje dwadzieścia drużyn. Podzielono je na pięć grup po cztery zespoły w każdej. Wśród uczestników znalazły się cztery kluby z Polski - Bogdanka LUK Lublin, Aluron CMC Warta Zawiercie, Asseco Resovia oraz PGE Projekt Warszawa.

 

Zobacz także: Tabele Ligi Mistrzyń siatkarek. Sytuacja polskich klubów przed ostatnią kolejką

 

Kto awansuje do dalszej rywalizacji?

 

drużyny z pierwszych miejsc (5) ⟶ bezpośredni awans do ćwierćfinału
drużyny z drugich miejsc (5) + najlepsza drużyna z trzecich miejsc (1) ⟶ gra w rundzie play-off o awans do ćwierćfinału
pozostałe drużyny z trzecich miejsc (4) ⟶ gra w ćwierćfinale Pucharu CEV
drużyny z czwartych miejsc (5) ⟶ odpadają z rywalizacji.

 

O kolejności w tabeli decydują: 1. liczba zwycięstw, 2. liczba punktów, 3. stosunek setów, 4. stosunek małych punktów, 5. bilans bezpośrednich spotkań.

 

Z polskich drużyn, które grają w tej edycji Ligi Mistrzów najbardziej klarowną sytuację mają Bogdanka LUK Lublin oraz Aluron CMC Warta Zawiercie. Lublinianie liderują tabeli grupy B z kompletem zwycięstw i 10 zdobytymi punktami. Jurajscy Rycerze również mają cztery zwycięstwa i z kompletem 12 punktów są na czele grupy D, wyprzedzając drugą w tej stawce Asseco Resovię. O utrzymanie drugiej pozycji w tabeli grupy E powalczą siatkarze PGE Projektu Warszawa.

 

Tabele grup Ligi Mistrzów na dwie kolejki przed końcem fazy zasadniczej (bilans meczów, punkty):

 

tabela grupy A:


1. Ziraat Bankkart Ankara 4–0, 12 punktów
2. Itas Trentino 3–1, 8
3. ACH Volley Lublana 1–3, 3
4. Tours VB 0–4, 1


ostatnie kolejki:

2026-02-11: Tours VB - Ziraat Bankkart Ankara
2026-02-12: ACH Volley Lublana - Itas Trentino


2026-02-18: Tours VB - ACH Volley Lublana
2026-02-18: Itas Trentino - Ziraat Bankkart Ankara

 


tabela grupy B:


1. Bogdanka LUK Lublin 4–0, 10 punktów
2. Galatasaray HDI Stambuł 2–2, 6
3. Knack Roeselare 1–3, 5 
4. Halkbank Ankara 1–3, 3 


ostatnie kolejki:

2026-02-10: Knack Roeselare - Galatasaray HDI Sigorta Stambuł
2026-02-12: Halkbank Ankara - Bogdanka LUK Lublin


2026-02-18: Knack Roeselare - Halkbank Ankara
2026-02-18: Bogdanka LUK Lublin - Galatasaray HDI Sigorta Stambuł

 


tabela grupy C:


1. Sir Sicoma Monini Perugia 4–0, 11 punktów
2. Berlin Recycling Volleys 3–1, 8
3. CV Guaguas Las Palmas 1–3, 3
4. VK Lvi Praha 0–4, 2


ostatnie kolejki:

2026-02-12: VK Lvi Praha - Sir Sicoma Monini Perugia
2026-02-12: CV Guaguas Las Palmas - Berlin Recycling Volleys


2026-02-18: VK Lvi Praha - CV Guaguas Las Palmas
2026-02-18: Berlin Recycling Volleys - Sir Sicoma Monini Perugia


tabela grupy D:


1. Aluron CMC Warta Zawiercie 4–0, 12 punktów
2. Asseco Resovia Rzeszów 2–2, 6
3. SVG Lueneburg 2–2, 6 
4. Sporting CP Lizbona 0–4, 0


ostatnie kolejki:

2026-02-10: Sporting CP - SVG Luneburg
2026-02-11: Asseco Resovia - Aluron CMC Warta Zawiercie
 
2026-02-18: Aluron CMC Warta Zawiercie - SVG Luneburg
2026-02-18: Sporting CP - Asseco Resovia 


tabela grupy E:
                            
1. Cucine Lube Civitanova 4–0, 12 punktów
2. PGE Projekt Warszawa 2–2, 7
3. Montpellier HSC VB 2–2, 5
4. Volley Haasrode Leuven 0–4, 0.


ostatnie kolejki:

2026-02-10: Montpellier HSC VB - Cucine Lube Civitanova
2026-02-11: Volley Haasrode Leuven - PGE Projekt Warszawa


2026-02-18: Cucine Lube Civitanova - PGE Projekt Warszawa
2026-02-18: Volley Haasrode Leuven - Montpellier HSC VB.

 

CEV CHAMPIONS LEAGUEEUROPEJSKIE PUCHARYLM SIATKARZYSIATKARSKA LIGA MISTRZÓWSIATKÓWKA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Bartosz Bednorz - najlepsze akcje MVP meczu PGE Projekt Warszawa - Montpellier HSC VB
Zobacz także

Ważne zwycięstwo siatkarzy Projektu! Udany debiut nowego trenera

