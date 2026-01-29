Tabele Ligi Mistrzyń siatkarek. Sytuacja polskich klubów przed ostatnią kolejką

Dwadzieścia klubów wystartowało w sezonie 2025/2026 do rywalizacji w Lidze Mistrzyń siatkarek. Zespoły podzielono na pięć grup po cztery ekipy w każdej. Wśród uczestników znalazły się trzy kluby z Polski - DevelopRes Rzeszów, ŁKS Commercecon Łódź oraz PGE Budowlani Łódź.

Zobacz także: Tabele Ligi Mistrzów siatkarzy. Sytuacja polskich klubów na dwie kolejki przed końcem

Kto awansuje do dalszej rywalizacji?

➢ drużyny z pierwszych miejsc (5) ⟶ bezpośredni awans do ćwierćfinału

➢ drużyny z drugich miejsc (5) + najlepsza drużyna z trzecich miejsc (1) ⟶ gra w rundzie play-off o awans do ćwierćfinału

➢ pozostałe drużyny z trzecich miejsc (4) ⟶ gra w ćwierćfinale Pucharu CEV

➢ drużyny z czwartych miejsc (5) ⟶ odpadają z rywalizacji.

O kolejności w tabeli decydują: 1. liczba zwycięstw, 2. liczba punktów, 3. stosunek setów, 4. stosunek małych punktów, 5. bilans bezpośrednich spotkań.

W najlepszej sytuacji z polskich drużyn są siatkarki Developresu Rzeszów. Prowadzą w grupie E z czterema zwycięstwami na koncie i w ostatnim meczu u siebie z SSC Palmberg Schwerin muszą zdobyć jeden punkt, by zapewnić sobie bezpośredni awans do ćwierćfinału.

Siatkarki PGE Budowlanych Łódź wygrały jeden mecz z Benficką Lizbona. Na kolejkę przed końcem, w tabeli grupy B zajmują trzecie miejsce, premiowane udziałem w Pucharze CEV. ŁKS Commercecon Łódź przegrał wszystkie z dotychczasowych pięciu meczów i nie ma już szans na zajęcie trzeciego miejsca w grupie D.

Przed ostatnią serią spotkań dwie drużyny mają już zapewniony awans do ćwierćfinału. Są to Fenerbahce Medicana Stambuł oraz obrońca trofeum - A. Carraro Prosecco Doc Conegliano.

tabela grupy A

1. VakifBank Stambuł 5–0, 15 punktów

2. Savino Del Bene Scandicci 4–1, 12

3. Voléro Le Cannet 1–4, 3

4. CS Volei Alba Blaj 0–5, 0

ostatnia kolejka:

2026-02-04: CS Volei Alba Blaj - Volero Le Cannet

2026-02-04: VakifBank Stambuł - Savino Del Bene Scandicci



tabela grupy B

1. Fenerbahce Medicana 5–0, 14 punktów

2. Igor Gorgonzola Novara 3–2, 10

3. PGE Budowlani Łódź 1–4, 4

4. SL Benfica Lizbona 1–4, 2

ostatnia kolejka:

2026-02-04: Fenerbahce Medicana Stambuł - PGE Budowlani Łódź

2026-02-04: Igor Gorgonzola Novara - SL Benfica Lizbona



tabela grupy C

1. Numia Vero Volley Milano 4–1, 13

2. Eczacibasi Dynavit Stambuł 4–1, 12

3. Olympiakos Pireus 2–3, 5

4. OK Zeleznicar Lajkovac 0–5, 0

ostatnia kolejka:

2026-02-04: OK Zeleznicar Lajkovac - Olympiakos Pireus

2026-02-04: Numia Vero Volley Milano - Eczacıbasi Dynavit Stambuł

tabela grupy D

1. A. Carraro Prosecco Doc Conegliano 5–0, 14 punktów

2. Ankara Zeren Sport Klubu 3–2, 10

3. Dresdner SC 2–3, 6

4. ŁKS Commercecon Łódź 0–5, 0

ostatnia kolejka:

2026-02-04: Dresdner SC - Zeren SK

2026-02-04: A. Carraro Prosecco Doc Conegliano - ŁKS Commercecon Łódź

tabela grupy E

1. DevelopRes Rzeszów 4–1, 12 punktów

2. SSC Palmberg Schwerin 3–2, 10

3. Levallois Paris Saint-Cloud 2–3, 4

4. Marica Płowdiw 1–4, 4.

ostatnia kolejka:

2026-02-04: KS DevelopRes Rzeszów - SSC Palmberg Schwerin

2026-02-04: Levallois Paris Saint-Cloud - Marica Płowdiw.