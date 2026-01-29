Tabele Ligi Mistrzyń siatkarek. Sytuacja polskich klubów przed ostatnią kolejką

Robert MurawskiSiatkówka

Już tylko jedna kolejka spotkań pozostała do zakończenia fazy zasadniczej siatkarskiej Ligi Mistrzyń. Wówczas przekonamy się, kto awansuje do ćwierćfinału, a kto będzie rywalizował w rundzie play-off. Jak wygląda sytuacja polskich klubów? Sprawdź tabele Ligi Mistrzyń siatkarek 2026.

Dwie siatkarki w fioletowych strojach rywalizują o piłkę podczas meczu.
fot. CEV
DevelopRes Rzeszów jest liderem gruy E i ma szansę na bezpośredni awans do ćwierćfinału Ligi Mistrzyń.

Dwadzieścia klubów wystartowało w sezonie 2025/2026 do rywalizacji w Lidze Mistrzyń siatkarek. Zespoły podzielono na pięć grup po cztery ekipy w każdej. Wśród uczestników znalazły się trzy kluby z Polski - DevelopRes Rzeszów, ŁKS Commercecon Łódź oraz PGE Budowlani Łódź.

 

Zobacz także: Tabele Ligi Mistrzów siatkarzy. Sytuacja polskich klubów na dwie kolejki przed końcem

 

Kto awansuje do dalszej rywalizacji?

 

drużyny z pierwszych miejsc (5) ⟶ bezpośredni awans do ćwierćfinału
drużyny z drugich miejsc (5) + najlepsza drużyna z trzecich miejsc (1) ⟶ gra w rundzie play-off o awans do ćwierćfinału
pozostałe drużyny z trzecich miejsc (4) ⟶ gra w ćwierćfinale Pucharu CEV
drużyny z czwartych miejsc (5) ⟶ odpadają z rywalizacji.

 

O kolejności w tabeli decydują: 1. liczba zwycięstw, 2. liczba punktów, 3. stosunek setów, 4. stosunek małych punktów, 5. bilans bezpośrednich spotkań.

 

W najlepszej sytuacji z polskich drużyn są siatkarki Developresu Rzeszów. Prowadzą w grupie E z czterema zwycięstwami na koncie i w ostatnim meczu u siebie z SSC Palmberg Schwerin muszą zdobyć jeden punkt, by zapewnić sobie bezpośredni awans do ćwierćfinału.

 

Siatkarki PGE Budowlanych Łódź wygrały jeden mecz z Benficką Lizbona. Na kolejkę przed końcem, w tabeli grupy B zajmują trzecie miejsce, premiowane udziałem w Pucharze CEV. ŁKS Commercecon Łódź przegrał wszystkie z dotychczasowych pięciu meczów i nie ma już szans na zajęcie trzeciego miejsca w grupie D.

 

Przed ostatnią serią spotkań dwie drużyny mają już zapewniony awans do ćwierćfinału. Są to Fenerbahce Medicana Stambuł oraz obrońca trofeum - A. Carraro Prosecco Doc Conegliano.

 

tabela grupy A

 

1. VakifBank Stambuł 5–0, 15 punktów
2. Savino Del Bene Scandicci 4–1, 12
3. Voléro Le Cannet 1–4, 3
4. CS Volei Alba Blaj 0–5, 0

 

ostatnia kolejka:

2026-02-04: CS Volei Alba Blaj - Volero Le Cannet
2026-02-04: VakifBank Stambuł - Savino Del Bene Scandicci


tabela grupy B

 

1. Fenerbahce Medicana 5–0, 14 punktów
2. Igor Gorgonzola Novara 3–2, 10
3. PGE Budowlani Łódź 1–4, 4
4. SL Benfica Lizbona 1–4, 2

 

ostatnia kolejka:

2026-02-04: Fenerbahce Medicana Stambuł - PGE Budowlani Łódź
2026-02-04: Igor Gorgonzola Novara - SL Benfica Lizbona


tabela grupy C

 

1. Numia Vero Volley Milano 4–1, 13
2. Eczacibasi Dynavit Stambuł 4–1, 12
3. Olympiakos Pireus 2–3, 5
4. OK Zeleznicar Lajkovac 0–5, 0

 

ostatnia kolejka:

2026-02-04: OK Zeleznicar Lajkovac - Olympiakos Pireus
2026-02-04: Numia Vero Volley Milano - Eczacıbasi Dynavit Stambuł

 

tabela grupy D

 

1. A. Carraro Prosecco Doc Conegliano 5–0, 14 punktów
2. Ankara Zeren Sport Klubu 3–2, 10
3. Dresdner SC 2–3, 6
4. ŁKS Commercecon Łódź 0–5, 0

 

ostatnia kolejka:

2026-02-04: Dresdner SC - Zeren SK
2026-02-04: A. Carraro Prosecco Doc Conegliano - ŁKS Commercecon Łódź

 

tabela grupy E

 

1. DevelopRes Rzeszów 4–1, 12 punktów
2. SSC Palmberg Schwerin 3–2, 10
3. Levallois Paris Saint-Cloud 2–3, 4
4. Marica Płowdiw 1–4, 4.

 

ostatnia kolejka:

2026-02-04: KS DevelopRes Rzeszów - SSC Palmberg Schwerin
2026-02-04: Levallois Paris Saint-Cloud - Marica Płowdiw.

Przejdź na Polsatsport.pl
CEV CHAMPIONS LEAGUEEUROPEJSKIE PUCHARYLM SIATKAREKSIATKARSKA LIGA MISTRZYŃSIATKÓWKASIATKÓWKA TABELESIATKÓWKA WYNIKI
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Kamil Nalepka: Emocje były, choć nie chciałem tego uzewnętrzniać
Zobacz także

Ważne zwycięstwo siatkarzy Projektu! Udany debiut nowego trenera

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 