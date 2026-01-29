Tabele Ligi Mistrzyń siatkarek. Sytuacja polskich klubów przed ostatnią kolejką
Już tylko jedna kolejka spotkań pozostała do zakończenia fazy zasadniczej siatkarskiej Ligi Mistrzyń. Wówczas przekonamy się, kto awansuje do ćwierćfinału, a kto będzie rywalizował w rundzie play-off. Jak wygląda sytuacja polskich klubów? Sprawdź tabele Ligi Mistrzyń siatkarek 2026.
Dwadzieścia klubów wystartowało w sezonie 2025/2026 do rywalizacji w Lidze Mistrzyń siatkarek. Zespoły podzielono na pięć grup po cztery ekipy w każdej. Wśród uczestników znalazły się trzy kluby z Polski - DevelopRes Rzeszów, ŁKS Commercecon Łódź oraz PGE Budowlani Łódź.
Kto awansuje do dalszej rywalizacji?
➢ drużyny z pierwszych miejsc (5) ⟶ bezpośredni awans do ćwierćfinału
➢ drużyny z drugich miejsc (5) + najlepsza drużyna z trzecich miejsc (1) ⟶ gra w rundzie play-off o awans do ćwierćfinału
➢ pozostałe drużyny z trzecich miejsc (4) ⟶ gra w ćwierćfinale Pucharu CEV
➢ drużyny z czwartych miejsc (5) ⟶ odpadają z rywalizacji.
O kolejności w tabeli decydują: 1. liczba zwycięstw, 2. liczba punktów, 3. stosunek setów, 4. stosunek małych punktów, 5. bilans bezpośrednich spotkań.
W najlepszej sytuacji z polskich drużyn są siatkarki Developresu Rzeszów. Prowadzą w grupie E z czterema zwycięstwami na koncie i w ostatnim meczu u siebie z SSC Palmberg Schwerin muszą zdobyć jeden punkt, by zapewnić sobie bezpośredni awans do ćwierćfinału.
Siatkarki PGE Budowlanych Łódź wygrały jeden mecz z Benficką Lizbona. Na kolejkę przed końcem, w tabeli grupy B zajmują trzecie miejsce, premiowane udziałem w Pucharze CEV. ŁKS Commercecon Łódź przegrał wszystkie z dotychczasowych pięciu meczów i nie ma już szans na zajęcie trzeciego miejsca w grupie D.
Przed ostatnią serią spotkań dwie drużyny mają już zapewniony awans do ćwierćfinału. Są to Fenerbahce Medicana Stambuł oraz obrońca trofeum - A. Carraro Prosecco Doc Conegliano.
tabela grupy A
1. VakifBank Stambuł 5–0, 15 punktów
2. Savino Del Bene Scandicci 4–1, 12
3. Voléro Le Cannet 1–4, 3
4. CS Volei Alba Blaj 0–5, 0
ostatnia kolejka:
2026-02-04: CS Volei Alba Blaj - Volero Le Cannet
2026-02-04: VakifBank Stambuł - Savino Del Bene Scandicci
tabela grupy B
1. Fenerbahce Medicana 5–0, 14 punktów
2. Igor Gorgonzola Novara 3–2, 10
3. PGE Budowlani Łódź 1–4, 4
4. SL Benfica Lizbona 1–4, 2
ostatnia kolejka:
2026-02-04: Fenerbahce Medicana Stambuł - PGE Budowlani Łódź
2026-02-04: Igor Gorgonzola Novara - SL Benfica Lizbona
tabela grupy C
1. Numia Vero Volley Milano 4–1, 13
2. Eczacibasi Dynavit Stambuł 4–1, 12
3. Olympiakos Pireus 2–3, 5
4. OK Zeleznicar Lajkovac 0–5, 0
ostatnia kolejka:
2026-02-04: OK Zeleznicar Lajkovac - Olympiakos Pireus
2026-02-04: Numia Vero Volley Milano - Eczacıbasi Dynavit Stambuł
tabela grupy D
1. A. Carraro Prosecco Doc Conegliano 5–0, 14 punktów
2. Ankara Zeren Sport Klubu 3–2, 10
3. Dresdner SC 2–3, 6
4. ŁKS Commercecon Łódź 0–5, 0
ostatnia kolejka:
2026-02-04: Dresdner SC - Zeren SK
2026-02-04: A. Carraro Prosecco Doc Conegliano - ŁKS Commercecon Łódź
tabela grupy E
1. DevelopRes Rzeszów 4–1, 12 punktów
2. SSC Palmberg Schwerin 3–2, 10
3. Levallois Paris Saint-Cloud 2–3, 4
4. Marica Płowdiw 1–4, 4.
ostatnia kolejka:
2026-02-04: KS DevelopRes Rzeszów - SSC Palmberg Schwerin
2026-02-04: Levallois Paris Saint-Cloud - Marica Płowdiw.