UFC 325: Transmisja TV i stream online. Gdzie obejrzeć galę?

Stawką rewanżowego pojedynku jest pas mistrzowski kategorii piórkowej, który dzierży Volkanovski. 37-latek odzyskał go w kwietniu ubiegłego roku. Wtedy to Australijczyk zmierzył się z Lopesem po raz pierwszy, a stawką tej walki był zwakowany przez przechodzącego do wyższej kategorii wagowej Ilię Topurię (MMA 17-0, 7 KO, 8 SUB) pas mistrzowski kategorii do 66 kilogramów. W tamtej walce górą był "Wielki", który wypunktował Brazylijczyka na pełnym dystansie.

Babilon MMA 56. Gdzie obejrzeć?

Był to pierwszy i ostatni pojedynek stoczony przez Volkanovskiego w 2025 roku. Australijczyk powraca więc do rywalizacji po długiej, ponad 9-miesięcznej przerwie. W tym czasie Lopes wrócił na ścieżkę zwycięstw, pokonując we wrześniu Jeana Silvę (MMA 17-3, 12 KO, 3 SUB), wywalczając sobie tym samym ponowną szansę walki o mistrzowskie trofeum.

W rozmowie z Polsatem Sport, przed walką na UFC 325, Volkanovski opowiedział jakiego pojedynku się spodziewa.

- To może być dla mnie łatwiejsza walka, niż ta stoczona w kwietniu. Zobaczymy jak wiele korekt wprowadził do swojego planu Lopes. Jestem gotów na kilka jego różnych wersji. Nie zmienia to faktu, że i tak będzie to trudny pojedynek, a ja będę gotowy na wszystko - powiedział mistrz kategorii piórkowej organizacji UFC.

Drugą najważniejszą walką gali UFC 325 będzie pojedynek na szczycie kategorii lekkiej. Szósty zawodnik rankingu dywizji do 70-kilogramów Dan Hooker (MMA 24-13, 11 KO, 7 SUB) zmierzy się z ósmym Benoitem Siant-Denisem (MMA 16-3, 5 KO, 11 SUB). Hooker po trzech zwycięstwach z rzędu - w tym ostatnim z Mateuszem Gamrotem (MMA 25-4, 8 KO, 5 SUB) - w ostatniej walce musiał uznać wyższość Armana Tsarukyana (MMA 23-3, 9 KO, 6 SUB), który pokonał Nowozelandczyka przez poddanie w listopadzie ubiegłego roku. Saint-Denis do tej walki podchodzi po trzech wygranych z rzędu. W ostatnim starciu potrzebował zaledwie 16 sekund by znokautować Beneila Dariusha (MMA 23-7-1, 5 KO, 8 SUB).

Na karcie głównej swoje pojedynki stoczą jeszcze tacy zawodnicy jak Rafael Fiziev (MMA 13-4, 8 KO, 1 SUB), Tai Tuivasa (MMA 14-8, 13 KO) czy Jamie Mullarkey (MMA 18-8, 10 KO, 3 SUB).

Karta główna gali UFC 325:

Alexander Volkanovski (27-4) vs Diego Lopes (27-7) – o pas mistrzowski kategorii piórkowej

Dan Hooker (24-13) vs Benoit Saint-Denis (16-3)

Rafael Fiziev (13-4) vs Mauricio Ruffy (12-2)

Tai Tuivasa (14-8) vs Tallison Teixeira (8-1)

Quillan Salkilld (10-1) vs Jamie Mullarkey (18-8)

UFC 325. Kiedy karta główna? O której godzinie?



Karta główna gali UFC 325 rozpocznie się o godz. 3:00 w nocy z soboty 31 stycznia na niedzielę 1 lutego. Transmisja od godziny 3:00 w Polsacie Sport 1 oraz na platformie Polsat Box Go.

Polsat Sport