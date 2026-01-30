Co to były za półfinały! W półfinałowych meczach Australian Open Hiszpan Carlos Alcaraz zmierzył się z Niemcem Alexandrem Zverevem, natomiast Serb Novak Djoković rywalizował z Włochem Jannikiem Sinnerem. Jak się okazało, do wielkiego finału awansowali Alcaraz i Djoković. Oba półfinały rozstrzygnęły się w pięciu setach.

Australian Open to jedyny wielkoszlemowy turniej, którego Alcaraz jeszcze nie wygrał. Natomiast Serb triumfował w tych zawodach... dziesięciokrotnie - po raz ostatni w 2023 roku.

Kto tym razem okaże się górą - aktualny lider rankingu ATP czy piekielnie doświadczony "Nole"?

Alcaraz - Djoković. Kiedy finał Australian Open 2026? O której godzinie?

Kiedy finał Australian Open 2026 Alcaraz - Djoković? Decydujący mecz tegorocznej edycji Australian Open zostanie rozegrany w niedzielę 1 lutego. Godzina finału Alcaraz - Djoković to 09.30 polskiego czasu.

BS, Polsat Sport