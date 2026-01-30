Będzie hit! Poznaliśmy finalistów ME w piłce ręcznej

Dania dotąd grała dziesięć razy w półfinałach Euro i czterokrotnie dotarła do finału. Skończyło się to dwoma tytułami (2008 i 2012). Z kolei Islandia dwa razy meldowała się w czołowej czwórce ME, ale jej jedynym dorobkiem jest tylko brązowy medal wywalczony w roku 2010. Wówczas w walce o podium pokonała Polskę.

Dania i Islandia do meczu przystępowały mając w swoich szeregach najlepszych bramkarzy turnieju. Duńczyk Emil Nielsen prowadził w tych statystykach z 69 obronami (31,9 procent), a były gracz Orlen Wisły Płock, Islandczyk Viktor Hallgrimsson był drugi. Zastopował 66 rzutów (27,6).

We wczesnej fazie meczu Dania musiała grać w podwójnym osłabieniu. Skończyło się to utratą dwóch bramek (3:6). Mathias Gidsel i Simon Pytlick szybko pomogli współgospodarzom mistrzostw odrobić wszystkie straty. Dodatkowo Nielsen obronił dwa rzuty karne. Islandczycy przez blisko osiem minut nie potrafili zmienić wyniku. Bramkę z 7 m odczarował dopiero Orri Freyr Thorkelsson. Tempo meczu mogło zaspokoić gusty najwybredniejszych kibiców handballu. Pierwsze 30 minut zakończone minimalnym prowadzeniem Duńczyków zapowiadało sportową ucztę także i po przerwie.

Druga połowa zaczęła się podobnie jak pierwsza. Islandczycy wykorzystali grę w przewadze i zdołali po czwartym karnym Thorkelssona odzyskać prowadzenie (15:14). Przed końcem trzeciego kwadransa współgospodarze turnieju rzucili trzy gole z rzędu. Było to konsekwencją słabszej skuteczności rywali. W finałowym minutach ekipa duńskiego trenera Nikolaja Jakobsena (to jedyny szkoleniowiec wśród półfinalistów, który nie jest Islandczykiem) zaczęła stopniowo budować przewagę. Rywale próbowali reagować, ale wykazywali większe zmęczenie trudami i mniej korzystnym terminarzem turnieju. Janus Smarason próbował poderwać kolegów do walki, ale było to zbyt mało na dobrze dysponowanych Duńczyków. W finałowych minutach prowadzili oni 3-4 bramkami i szansy, aby awansować do finału nie dali już sobie odebrać.

Finałowy mecz Dania - Niemcy zaplanowano na niedzielę o godz. 18.00. Wcześniej, o 15.15 w spotkaniu o brązowy medal Chorwacja zagra z Islandią.

Dania- Islandia 31:28 (14:13)

Najwięcej bramek - dla Danii: Mathias Gidsel 7, Johan Hansen 6, Simon Pytlick 5; dla Islandii: Janus Smarason 8, Orri Freyr Thorkelsson 7, Omar Ingi Magnusson 6.

BS, PAP