Były reprezentant Polski zagra na zapleczu PlusLigi! Zaskakujący ruch

34-latek ma bogate doświadczenie na polskich parkietach. Grał w Jadarze Radom, Indykpolu AZS-ie Olsztyn, ZAKSIE Kędzierzyn-Koźle, BBTS-ie Bielsko-Biała, Łuczniczce Bydgoszcz, Treflu Gdańsk, Jastrzębskim Węglu, Aluronie Virtu CMC Warcie Zawiercie, Eco-Team AZS-ie Stoelzle Częstochowa i Cuprum Stilon Gorzów. Ostatnio bronił barw Al Ahli S.C, a teraz wspomoże GKS.

– GieKSa na siatkarskiej mapie Polski to solidna marka. Każdy zawodnik, który grał w GKS-ie chwalił sobie infrastrukturę klubu, zarządzanie i jego pełen profesjonalizm. Gdy tylko pojawiła się możliwość dokończenia tego sezonu w Katowicach, długo się nie zastanawiałem. Moje nastawienie jest bardzo pozytywne. Zespół zbudowany jest z doświadczonych zawodników, którzy doskonale wiedzą, co robią oraz czego oczekują i odzwierciedla to pozycja w tabeli. Tym bardziej jestem podekscytowany, że będę częścią tego projektu, bo wielu z nich znam osobiście i powroty do szatni z taką atmosferą są bardzo miłe. Mierzymy bardzo wysoko, czyli w powrót do siatkarskiej elity w Polsce. Dołożę wszelkich starań, by pomóc zespołowi znaleźć się tam, gdzie jego miejsce - powiedział zawodnik, cytowany przez klub.

Ferens to dwukrotny zdobywca Pucharu Polski (2014, 2018). Tyle samo razy stawał na najniższym stopniu podium w PlusLidze (2018, 2019). Przyjmujący grał również w reprezentacji, z którą wywalczył srebro Uniwersjady w Kazaniu (2013) i brąz Ligi Europejskiej (2015).

KP, Polsat Sport