Gdzie obejrzeć Magazynu Sportów Zimowych?

Wiodące tematy ostatniego "Magazynu Sportów Zimowych" przed startem Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Mediolanie i Cortinie to weekend z Pucharem Świata w Willingen, snowboardowy slalom gigant równoległy w Rogli oraz ostateczny skład reprezentacji Polski, który w tym tygodniu rozgrzał i podzielił działaczy Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Polskiego Związku Narciarskiego. W tym temacie posłuchamy Jakuba Rutnickiego. Minister sportu i turystyki podjął się bowiem roli mediatora.

Gośćmi Aleksandry Szutenberg będą były trener kadry Polski w skokach narciarskich i były prezes PZN - Apoloniusz Tajner, dziennikarz sportowy i specjalista od sportów zimowych - Krzysztof Rawa oraz Michał Białoński, który będzie naszym specjalnym wysłannikiem na Igrzyska XXV Zimowej Olimpiady.

Z kamerami Polsatu Sport zajrzymy do Centrum Olimpijskiego, gdzie odbyło się pierwsze i jedyne w kraju ślubowanie części reprezentantów Polski, a Kinga Sylwestrzak połączy się z Aleksandrem Posławskim - naszym rodakiem mieszkającym w Mediolanie, który opowie o ostatnich przygotowaniach Włochów do zimowej imprezy czterolecia.

