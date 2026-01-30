Gol z połowy boiska i perfekcyjne podania! Najlepsze akcje Ligi Europy (WIDEO)
Za nami ostatnie mecze fazy ligowej Ligi Europy. Już na tym etapie międzynarodowej rywalizacji nie brakowało pięknych bramek i efektownych akcji. W załączonych materiałach wideo prezentujemy najciekawsze momenty pierwszej fazy europejskiego pucharu.
W czwartek 29 stycznia rozegrane zostały ostatnie mecze fazy ligowej Ligi Europy. Dzięki temu wiemy już, które ekipy zapewniły sobie awans, a które pożegnały się z rywalizacją na międzynarodowej arenie. Pełną tabelę drugiego największego europejskiego pucharu można zobaczyć TUTAJ.
ZOBACZ TAKŻE: Tomasz Hajto odpowiedział Janowi Bednarkowi. "Wsiądę, podjadę i zaproszę go na kawę"
W tym sezonie w Lidze Europy rozegrano już w sumie 144 spotkania. Warto bowiem przypomnieć, że w pierwszej fazie zmagań brało udział aż 36 klubów z całego Starego Kontynentu. W tym czasie kibice mogli zobaczyć kilka naprawdę wspaniałych goli. Poniżej prezentujemy najlepsze 10 bramek zdobytych w fazie ligowej.
Oczywiście pięknych goli nie mogłoby być bez pracy całego zespołu. Dlatego przygotowaliśmy również kompilację najlepszych asyst, którą prezentujemy poniżej.
Nie jest to jednak koniec emocji w europejskim pucharze. Już w piątek dowiemy się, jak będą wyglądały pary 1/16 finału. Transmisja losowania od godziny 13:00 w Polsacie Sport Premium 1, na Polsatsport.pl oraz na Polsat Box Go.Przejdź na Polsatsport.pl