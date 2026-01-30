Gol z połowy boiska i perfekcyjne podania! Najlepsze akcje Ligi Europy (WIDEO)

W czwartek 29 stycznia rozegrane zostały ostatnie mecze fazy ligowej Ligi Europy. Dzięki temu wiemy już, które ekipy zapewniły sobie awans, a które pożegnały się z rywalizacją na międzynarodowej arenie. Pełną tabelę drugiego największego europejskiego pucharu można zobaczyć TUTAJ.

W tym sezonie w Lidze Europy rozegrano już w sumie 144 spotkania. Warto bowiem przypomnieć, że w pierwszej fazie zmagań brało udział aż 36 klubów z całego Starego Kontynentu. W tym czasie kibice mogli zobaczyć kilka naprawdę wspaniałych goli. Poniżej prezentujemy najlepsze 10 bramek zdobytych w fazie ligowej.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Oczywiście pięknych goli nie mogłoby być bez pracy całego zespołu. Dlatego przygotowaliśmy również kompilację najlepszych asyst, którą prezentujemy poniżej.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Nie jest to jednak koniec emocji w europejskim pucharze. Już w piątek dowiemy się, jak będą wyglądały pary 1/16 finału. Transmisja losowania od godziny 13:00 w Polsacie Sport Premium 1, na Polsatsport.pl oraz na Polsat Box Go.

AA, Polsat Sport