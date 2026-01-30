Huber zrezygnuje z gry w reprezentacji Polski?! "Jeśli nie znajdę nici porozumienia z trenerem..."

Norbert Huber w obecnym sezonie broni barw Wolfdogs Nagoya. Polski środkowy czuje się w Japonii świetnie, o czym już nieraz informował w mediach. Teraz w rozmowie z "Przeglądem Sportowym" 27-latek wypowiedział się na temat swojej przyszłości w kadrze Nikoli Grbicia. Czy jednego z najlepszych środkowych świata zabraknie w składzie na ten rok?

Huber to aktualny wicemistrz olimpijski, brązowy medalista mistrzostw świata oraz mistrz Europy. Urodzony w 1997 roku zawodnik pełni ważną rolę w reprezentacji Polski. Czy to się jednak zmieni? 

 

Środkowy od 2025 roku gra w Japonii, gdzie reprezentuje barwy Wolfdogs Nagoya. Z zespołem wywalczył już Puchar Cesarza Japonii. Jego kontrakt obowiązuje do 2027 roku.

 

- Spokojnie żyję w Japonii dzień po dniu i oprócz planowania codzienności myślę też o tym, że po sezonie muszę odpocząć od siatkówki, tak jak to było w minionym roku. Chciałbym zadbać o swoje zdrowie i spędzić trochę czasu z rodziną i bliskimi. Jeśli nie znajdę nici porozumienia z trenerem i będę musiał wybierać swoje zdrowie albo grę w reprezentacji, to wybiorę to pierwsze - powiedział sportowiec w rozmowie z Katarzyną Paw z "Przeglądu Sportowego".

 

 

Przypomnijmy, że już w zeszłym sezonie Hubera nie zawsze można było oglądać w koszulce z orłem na piersi. 27-latek opuścił Ligę Narodów i do narodowej kadry powrócił dopiero na mistrzostwa świata.

 

Wolfdogs Nagoya to to obecnie czwarty zespół SV League.

 

