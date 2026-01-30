Huber zrezygnuje z gry w reprezentacji Polski?! "Jeśli nie znajdę nici porozumienia z trenerem..."

Huber to aktualny wicemistrz olimpijski, brązowy medalista mistrzostw świata oraz mistrz Europy. Urodzony w 1997 roku zawodnik pełni ważną rolę w reprezentacji Polski. Czy to się jednak zmieni?

ZOBACZ TAKŻE: Siatkarski mistrz Polski zmienił klub! Transfer w trakcie sezonu

Środkowy od 2025 roku gra w Japonii, gdzie reprezentuje barwy Wolfdogs Nagoya. Z zespołem wywalczył już Puchar Cesarza Japonii. Jego kontrakt obowiązuje do 2027 roku.

- Spokojnie żyję w Japonii dzień po dniu i oprócz planowania codzienności myślę też o tym, że po sezonie muszę odpocząć od siatkówki, tak jak to było w minionym roku. Chciałbym zadbać o swoje zdrowie i spędzić trochę czasu z rodziną i bliskimi. Jeśli nie znajdę nici porozumienia z trenerem i będę musiał wybierać swoje zdrowie albo grę w reprezentacji, to wybiorę to pierwsze - powiedział sportowiec w rozmowie z Katarzyną Paw z "Przeglądu Sportowego".

Jak zmieniał się Norbert Huber? Zdjęcia siatkarza reprezentacji Polski Zobacz galerię

Przypomnijmy, że już w zeszłym sezonie Hubera nie zawsze można było oglądać w koszulce z orłem na piersi. 27-latek opuścił Ligę Narodów i do narodowej kadry powrócił dopiero na mistrzostwa świata.

Wolfdogs Nagoya to to obecnie czwarty zespół SV League.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

KP, Polsat Sport