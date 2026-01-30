Jarosław Stawiarski: Wszyscy gramy w jednej drużynie

Za nami ceremonia wręczenia nominacji olimpijskich dla reprezentantów Polski. Do ostatniej chwili ważyły się również losy składu kadry Polskiego Związku Narciarskiego, jednak sytuacja została rozwiązana po rozmowach przedstawicieli PKOl, PZN oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki. Do sytuacji odniósł się również obecny na ceremonii marszałek województwa lubelskiego, a w przeszłości również sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki - Jarosław Stawiarski.

ZOBACZ TAKŻE: Polska olimpijka wyróżniona! "Jakbym zdobyła medal"



- Bardzo się cieszę, że pewne nieporozumienia zostały odłożone na bok, bo pamiętajmy, że w obliczu największego święta sportu na świecie, czyli w tym wypadku zimowych igrzysk olimpijskich, wszyscy gramy w jednej drużynie. Jesteśmy TeamPL i mam nadzieję, że Ministerstwo Sportu wraz z Polskim Komitetem Olimpijskim stworzą takie warunki i atmosferę, że naszym kochanym 60 sportowcom będzie chciało się walczyć do końca, wygrywać i przynieść nam dumę i chwałę oraz wielką radość - powiedział Jarosław Stawiarski w rozmowie z Michałem Białońskim.



Podczas piątkowej ceremonii nominacje olimpijskie odebrało 26 z 60 sportowców, którzy zostali powołani do olimpijskiej reprezentacji. Byli wśród nich panczeniści Natalia Czerwonka, która poniesie polską flagę na ceremonii otwarcia w Mediolanie, Andżelika Wójcik i Władimir Semirunnij, saneczkarze Klaudia Domaradzka, Nikola Domowicz, Dominika Piwkowska, Mateusz Sochowicz, Wojciech Chmielewski i Michał Gancarczyk, biathloniści Joanna Jakieła, Anna Mąka, Natalia Sidorowicz, Kamila Żuk, Konrad Badacz, Grzegorz Galica, Jan Guńka i Marcin Zawół, bobsleistki Klaudia Adamek, Linda Weiszewski i mająca status rezerwowej Marika Zandecka, alpejka Aniela Sawicka, łyżwiarze figurowi Julia Szczecinina, Sofija Dowhal, Władimir Samojłow, Michał Woźniak i Wiktor Kulesza.



Oficjalne nominacje otrzymali także trenerzy, członkowie sztabów i działacze związków sportowych oraz przedstawiciele misji olimpijskiej.



Największe szanse upatruje się w występach polskich łyżwiarzy szybkich, którzy zachwycają swoimi wynikami w tegorocznym Pucharze Świata. Jak na ich możliwości zapatruje się marszałek województwa lubelskiego?



- Tor w Tomaszowie Mazowieckim wreszcie zaczął przynosić efekty. Systemowa budowa polskich panczenów to jest to. Coś na kształt Holenderów czy innych nacji, które przodują w łyżwiarstwie szybkim. Mam nadzieję, że to nam się nie uda, tylko na te dobre miejsca - bo nie chcę zapeszać - zapracujemy i pokażemy, że w Polsce też można systemowo kształcić świetnych sportowców, a panczeniści wyznaczą drogę jak w zimowych igrzyskach olimpijskich zdobywać medale. Mamy ich dopiero 23. Jesteśmy na 23. miejscu - wiadomo, że przed nami są wielkie potęgi jak USA, Norwegia, Szwecja, ale wierzcie mi państwo, że niemożliwe staje się możliwe i być może ta Cortina pokaże, że wrócimy do dobrych czasów Vancouver czy Soczi, gdzie tych medali było dużo - dodał Stawiarski.



Uroczystą przysięgę w imieniu sportowców odczytała bobsleistka Adamek - pierwsza w historii reprezentantka Polski zarówno na letnich, jak i na zimowych igrzyskach, bo wcześniej, w Toki 2021 roku, startowała w lekkoatletyce. W imieniu trenerów i sztabów ślubowanie złożył szkoleniowiec bobsleistów Dawid Kupczyk. Pozostała część reprezentacji zrobi to już we Włoszech.



Igrzyska w Mediolanie i Cortinie d’Ampezzo rozpoczną się 6 lutego i potrwają do 22 lutego.



Cała rozmowa z Jarosławem Stawiarskim w materiale wideo.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Polsat Sport