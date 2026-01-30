JSW Jastrzębski Węgiel - Aluron CMC Warta Zawiercie. Wynik meczu. Kto wygrał?
JSW Jastrzębski Węgiel - Aluron CMC Warta Zawiercie to sobotni hit PlusLigi. Kto wygrał mecz? Jaki był wynik meczu JSW Jastrzębski Węgiel - Aluron CMC Warta Zawiercie?
W sobotę dojdzie do hitu PlusLigi. JSW Jastrzębski Węgiel podejmie Aluron CMC Wartę Zawiercie.
W 16 meczach tego sezonu ekipa z Zawiercia zgromadziła na swoim koncie 33 punkty, natomiast Jastrzębski Węgiel - w 17 meczach 28 punktów.
Jaki będzie wynik bezpośredniego starcia?
Wynik meczu JSW Jastrzębski Węgiel - Aluron CMC Warta Zawiercie poznamy w sobotę 31 stycznia. O tym, kto wygrał, poinformujemy tuż po zakończeniu spotkania.Przejdź na Polsatsport.pl
