JSW Jastrzębski Węgiel - Aluron CMC Warta Zawiercie. Wynik meczu. Kto wygrał?

W sobotę dojdzie do hitu PlusLigi. JSW Jastrzębski Węgiel podejmie Aluron CMC Wartę Zawiercie.

W 16 meczach tego sezonu ekipa z Zawiercia zgromadziła na swoim koncie 33 punkty, natomiast Jastrzębski Węgiel - w 17 meczach 28 punktów.

Jaki będzie wynik bezpośredniego starcia?

Jastrzębski Węgiel - Aluron Warta Zawiercie. Wynik meczu. Kto wygrał?

Wynik meczu JSW Jastrzębski Węgiel - Aluron CMC Warta Zawiercie poznamy w sobotę 31 stycznia. O tym, kto wygrał, poinformujemy tuż po zakończeniu spotkania.

