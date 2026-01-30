Lech i Jagiellonia poznały terminy meczów 1/16 finału Ligi Konferencji!

Lech Poznań wykonał zadanie i awansował do fazy play off Ligi Konferencji. Ostatecznie zajął 11. miejsce, tracąc dwa punkty do pozycji gwarantującej bezpośredni awans. Mimo to piłkarze Nielsa Frederiksena mają spore szanse na ten etap rozgrywek, gdyż na ich drodze stoi teraz fiński KuPS.

ZOBACZ TAKŻE: Wiadomo już, co dalej z Lewandowskim? Wymowne słowa żony

Jagiellonia uplasowała się na 17. lokacie w tabeli fazy ligowej. Przed piłkarzami Adriana Siemieńca dużo bardziej wymagające wyzwanie, gdyż zmierzą się oni z włoską Fiorentiną.

Oba zespoły poznały właśnie godziny, w których rozegrają spotkania 1/16 finału Ligi Konferencji. Pierwsze mecze odbędą się już za niespełna trzy tygodnie - 19 lutego. Do rewanżów dojdzie tydzień później.

Terminarz polskich zespołów w 1/16 finału Ligi Konferencji:

KuPS - Lech Poznań, czwartek 19 lutego, godz. 18:45

Lech Poznań - KuPS, czwartek 26 lutego, godz. 21

Jagiellonia - Fiorentina, czwartek 19 lutego, godz. 21

Fiorentina - Jagiellonia, czwartek 26 lutego, godz. 18:45

Transmisje spotkań Ligi Konferencji UEFA na sportowych antenach Polsatu.