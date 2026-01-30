Marian Kmita: Myślę, że to początek dialogu w trosce o dobro polskiego sportu

W czwartek w siedzibie Ministerstwa Sportu i Turystyki doszło do spotkania ministra Jakuba Rutnickiego z prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosławem Piesiewiczem oraz prezesem PZN Adamem Małyszem. Tematem rozmów był spór o powołania na igrzyska olimpijskie Mediolan-Cortina 2026. Po blisko trzygodzinnym spotkaniu w MSiT doszło do wyjaśnienia sprawy. Ostatecznie potwierdzono nominacje dla alpejczyków Anieli Sawickiej i Michała Jasiczka.

ZOBACZ TAKŻE: Polacy w Willingen bez olimpijczyków

Wiceprezes PKOl oraz Dyrektor ds. Sportu Telewizji Polsat Marian Kmita skomentował porozumienie.

- To, że doszło do pierwszego od dawna spotkania prezesa Piesiewicza z ministrem sportu, jest powodem, żeby się cieszyć. Myślę, że ta iskra, która wywaliła w powietrze beczkę z prochem (kontrowersja między PZN a PKOl - red.), otworzyła drzwi, które od dawna były zamknięte - tłumaczył.

Dyrektor ds. Sportu Telewizji Polsat patrzy z nadzieją w przyszłość.

- Myślę, że jest to początek długiego i szczegółowego dialogu w trosce o dobro polskiego sportu, a nie sprawy polityczne. Jako członkowie zarządu PKOl-u czujemy pewien dyskomfort i wolelibyśmy, żeby takie sytuacje się nie powtarzały i żeby dialog był bardziej rzetelny - oznajmił.

- Oczywiście, PZN popełnił wiele błędów, ale gdybyśmy wysłuchali tego, co miał do powiedzenia sekretarz Grzywacz, to nasze decyzje byłyby bardziej świadome. Podsumowując, wczorajszy dzień był otwarciem drzwi, które wpłyną na budowanie wspólnej wizji na temat rozwoju polskiego sportu - podsumował.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Polsat Sport