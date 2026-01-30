Mecz Radomiak Radom - Arka Gdynia odwołany! Znamy powód
Piątkowy mecz Radomiak Radom - Arka Gdynia w PKO BP Ekstraklasie został odwołany. Wszystko ze względu na awarię oświetlenia.
Jak poinformowała PKO BP Ekstraklasa w oficjalnym komunikacie, nowy termin spotkania zostanie podany w późniejszym czasie.
Pierwotnie starcie Radomiaka z Arką miało rozpocząć się o godzinie 20.30. Ogłoszono jednak, że start spotkania został przełożony na 20.45. Kolejny komunikat mówił już o odwołaniu spotkania.
W 18 spotkaniach aktualnego sezonu podopieczni Goncalo Feio zgromadzili 26 punktów, natomiast piłkarze prowadzeni przez Dawida Szwargę - 21.
Mecz Radomiak - Arka miał być drugim z piątkowych spotkań Ekstraklasy. Wcześniej Zagłębie Lubin przegrało u siebie 0:2 z GKS Katowice. Było to pierwsze starcie w Ekstraklasie po przerwie zimowej.
Mecz Radomiak - Arka odwołany. Dlaczego? Powód
"Decyzją sędziego spotkania mecz Radomiak Radom - Arka Gdynia został odwołany z powodu awarii oświetlenia" - czytamy w oficjalnym komunikacie PKO BP Ekstraklasy.Przejdź na Polsatsport.pl