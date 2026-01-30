Mistrz Europy trafił do więzienia. Dotkliwie pobił swoją partnerkę

Do zdarzenia doszło 20 stycznia. Jak poinformował dziennik "The Sun", między mężczyzną a jego byłą partnerką wybuchła kłótnia, po tym jak oskarżono go o zablokowanie jej podjazdu. Murray miał ją pobić, a później - uciekając z miejsca wypadku - uderzyć w jej auto.

41-latek został zatrzymany. Nie była to jednak pierwsza awantura z jego udziałem. W 2023 roku również pobił byłą partnerkę. Wówczas włamał się do jej domu, dusił, a później nawet ugryzł ją w pierś. Został za to skazany na trzy lata więzienia i otrzymał nakaz sądowy zakazujący mu kontaktowania się z kobietą przez siedem lat.

Murray to były pięściarz. W ringu walczył w latach 2003-2014. Był mistrzem Anglii, dwukrotnym mistrzem Wielkiej Brytanii, a także mistrzem Europy (wszystkie tytuły wywalczył w wadze lekkiej). Po zakończeniu przygody z boksem, został trenerem.

KP, Polsat Sport