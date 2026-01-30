Mistrzyni olimpijska aresztowana! Już wcześniej miała problemy z prawem

Departament podał, że 25-letnia Richardson została zatrzymana przez funkcjonariusza policji drogowej, gdy jechała z prędkością 167 km/h i "niebezpiecznie trzymała się na zderzakach i przecinała pasy ruchu, aby wyprzedzić innych kierowców" na obrzeżach Orlando. Oskarżono ją o niebezpieczne przekroczenie prędkości.

To nie pierwsze kłopoty z prawem amerykańskiej sprinterki. W lipcu ubiegłego roku została aresztowana w Seattle za rzekome pchnięcie swojego chłopaka, sprintera Christiana Colemana, na punkcie kontroli bezpieczeństwa na lotnisku. Przeprosiła później Colemana i zapowiedziała, że planuje szukać pomocy u psychologa.

W 2021 roku natomiast wykryto u niej obecność marihuany, co doprowadziło do zawieszenia jej przez Światową Agencję Antydopingową (WDA) i wykluczenia z igrzysk olimpijskich w Tokio.

Richardson zdobyła srebrny medal w biegu na 100 m i złoty w sztafecie 4x100 m podczas igrzysk olimpijskich w Paryżu. Jest także mistrzynią świata na 100 m z Budapesztu z 2023 roku.

PAP