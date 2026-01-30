Pięciosetowa batalia w PlusLidze! Niespodziewana porażka ZAKSY

Drużyna gości szybko rozpoczęła szturm na elbląską twierdzę. Od stanu 5:4 szybko przeszli do 9:4 i tę przewagę utrzymali już do końca. Momentami różnica malała do trzech punktów, ale na więcej Lwowianom nie wystarczyło już ani czasu, ani sił. ZAKSA wygrała premierową odsłonę 25:21.

W drugiej było już więcej nerwów. Żadna z drużyn nie odpuszczała i nie pozwalała "odskoczyć" rywalom na więcej niż trzy punkty. Przez większość czasu minimalnie lepsi byli goście, ale w samej końcówce Barkom doprowadził do remisu (20:20). Wojnę nerwów wygrali Kędzierzynianie, którzy prowadzili już 2:0.

Kolejne dwa sety należały do siatkarzy z Ukrainy (5:3). W początkowych częściach wypracowywali sporą przewagę, której już nie wypuszczali. ZAKSA nie potrafiła podnieść się z tych strat. Lwowianie z kolei napędzali się z każdą kolejną akcją i tym razem to oni triumfowali. O losach tego meczu musiał rozstrzygnąć tie-break.

A w nim niespodziewanie na prowadzenie wyszli gospodarze (6:4). Kędzierzynianie dwoili się i troili, ale za nic nie mogli "wbić się" w boisko rywali. A ci grali jak natchnieni w bloku, obronie i na kontrze. Po grubo ponad dwóch godzinach walki stanęli przed szansą na zwycięstwo w tym spotkaniu. Wykorzystali ją już za pierwszym razem.

Barkom Każany Lwów - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 3:2 (21:25, 23:25, 25:14, 25:23, 15:11)

Barkom Każany Lwów: Mousse Gueye, Lukas Kampa, Ilia Kowalow, Lorenzo Pope, Władysław Szczurow, Wasyl Tupczi - Jarosław Pampuszko (libero) - Mykoła Kuc, Andrij Rogożyn

ZAKSA Kędzierzyn-Koźle: Szymon Jakubiszak, Marcin Krawiecki, Kamil Rychlicki, Jakub Szymański, Rafał Szymura, Karol Urbanowicz - Mateusz Czunkiewicz (libero) - Quinn Lester Isaacson, Mateusz Rećko, Bartosz Zych