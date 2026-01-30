PKO BP Ekstraklasa: Radomiak Radom - Arka Gdynia. Relacja live i wynik na żywo

Radomiak Radom - Arka Gdynia to drugi mecz PKO BP Ekstraklasy w 2026 roku i drugi w ramach 19. kolejki. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

Radomiak przed inauguracją ligowych zmagań w 2026 roku zdobył 26 punktów i z bilansem siedmiu zwycięstw, pięciu remisów oraz sześciu porażek zajął siódme miejsce w tabeli. W trakcie rozgrywek w drużynie zmienił się trener, którym został Goncalo Feio. Pod wodzą portugalskiego szkoleniowca zespół ma szansę powalczyć o czołowe lokaty.

 

Arka zdobyła pięć "oczek" mniej, sześciokrotnie wygrywając, trzykrotnie remisując i ponosząc dziewięć porażek. Ekipa dowodzona przez Dawida Szwargę uplasowała się na dwunastej pozycji z punktem przewagi nad strefą spadkową.

 

Co ciekawe, obu menedżerów łączy fakt, że byli asystentami Marka Papszuna w Rakowie Częstochowa.

 

W rundzie jesiennej Arka zremisowała z Radomiakiem 1:1.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Arka Gdynia - Radomiak Radom na Polsatsport.pl.

