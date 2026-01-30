Czas na kolejne siatkarskie emocje związane z PlusLigą! Już w piątek na boisko w Elblągu wyjdą siatkarze Barkomu Każany Lwów i ZAKSY Kędzierzyn-Koźle. Stawką jak zwykle są punkty w ligowej tabeli, ale sytuacja obu ekip prezentuje się zupełnie odmiennie.

Barkom chroni się przed spadkiem i ostatnio zrobił bardzo dużo, aby uniknąć wypadnięcia z PlusLigi. Ukraiński zespół wygrał po serii porażek z PGE Projektem Warszawa 3:2 i wzbił się ponad strefę spadkową. Co ciekawe - podopieczni trenera Ugisa Krastinsa w poprzedniej rundzie również wygrali ze stołecznym zespołem i z czterech zwycięstw w tym sezonie aż dwa przypadły na mecze z PGE Projektem.



ZAKSA z kolei wciąż walczy o fazę play-off i wygrała trzy ostatnie spotkania z rzędu. Rywalami kędzierzynian były drużyny Asseco Resovii Rzeszów, JSW Jastrzębskiego Węgla i PGE GiEK Skry Bełchatów, więc zespoły, które mogą być bezpośrednim rywalem o najważniejszą rundę sezonu. Czy podopieczni Andrei Gianiego przedłużą swoją serię o kolejną wygraną?



Relacja live i wynik na żywo meczu Barkom Każany Lwów - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle od godz. 20:00 na Polsatsport.pl.

PI, Polsat Sport