Gdzie obejrzeć mecz JSW Jastrzębski Węgiel - Aluron CMC Warta Zawiercie?

Po trzech porażkach z rzędu siatkarze Jastrzębskiego Węgla pokazali lwi pazur i w Lublinie pokonali mistrzów Polski do zera. Z kolei "Jurajscy Rycerze" nie dali przed tygodniem żadnych szans Skrze, wygrywając z Bełchatowianami w trzech odsłonach.



Obie ekipy prawdopodobnie zobaczymy w fazie play-off. Obecnie wyżej w tabeli, z dorobkiem 33 punktów, plasują się jednak zawodnicy prowadzeni przez Michała Winiarskiego.

W 2025 roku obie ekipy grały ze sobą czterokrotnie. Zwycięstwami podzielili się na pół. Dwa ostatnie starcia zakończyły się jednym po pięciosetowych bataliach.

Jak będzie tym razem?

Transmisja meczu JSW Jastrzębski Węgiel - Aluron CMC Warta Zawiercie w sobotę w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra oraz na platformie Polsat Box Go. Początek o godzinie 14:45.

KP, Polsat Sport