Polak bohaterem! Trener ocenił jego grę w Lidze Europy

W czwartek AS Roma zmierzyła się na wyjeździe z Panathinaikosem. Był to kluczowy mecz, jeżeli chodzi o przyszłość oby zespołów w europejskim pucharze.

Starcie nie rozpoczęło się dobrze dla ekipy z Półwyspu Apenińskiego. Już w 15. minucie czerwoną kartkę otrzymał lider defensywy "Giallorossich" Gianluca Mancini. Niedługo po przerwie grecka ekipa wyszła na prowadzenie, kiedy na listę strzelców wpisał się Vicente Taborda. Już wydawało się, że starcie zakończy się porażką rzymskiej drużyny, jednak na ratunek przyszedł... Jan Ziółkowski. Były piłkarz Legii strzelił gola w 80. minucie, dzięki któremu Roma zameldowała się w 1/8 finału Ligi Europy.

Na temat postawy polskiego piłkarza wypowiedział się trener zespołu ze stolicy Włoch Gian Piero Gasperini.

- Gol przeciwko nam skomplikował grę, ale wysłaliśmy Ziółkowskiego do przodu. Już wcześniej był blisko zdobycia bramki. Strzelił bardzo ważnego gola - stwierdził szkoleniowiec cytowany przez portal "todomercadoweb.es".

Dziennikarze zapytali trenera, czy wysłanie Ziółkowskiego do ofensywy było wcześniej zaplanowanym działaniem.

- Nie ma mowy! Na co będziesz się przygotowywać? Nie możesz myśleć o grze w dziesiątkę (śmiech). Wiadomo, że w pewnych sytuacjach najlepsze szanse mogą wynikać ze stałych fragmentów gry. (...) Nie możemy oczekiwać wielu szans, kiedy gramy w dziesiątkę. Zaczęliśmy bardzo dobrze, ale kiedy dostaliśmy czerwoną kartkę, to był zupełnie inny mecz - podsumował.

