Sabalenka - Rybakina. Wynik meczu. Kto wygrał finał Australian Open 2026?

Tenis

Aryna Sabalenka - Jelena Rybakina to finał Australian Open 2026. Kto wygrał finał? Jaki był wynik meczu Sabalenka - Rybakina w finale Australian Open 2026?

Aryna Sabalenka trzyma rakietę tenisową, patrząc w bok z uśmiechem.
fot. PAP
W sobotnim finale dojdzie do powtórki decydującego pojedynku z 2023 roku, gdy Białorusinka wywalczyła swój pierwszy tytuł wielkoszlemowy, pokonując Rybakinę 4:6, 6:3, 6:4.

 

ZOBACZ TAKŻE: Fatalna informacja dla Igi Świątek! Aryna Sabalenka może się śmiać

 

Co ciekawe, wówczas po drodze do finału Kazaszka również wyeliminowała Świątek. Wtedy wygrała z nią w 1/8 finału także w dwóch setach. W tym roku Rybakina ograła tenisistkę z Raszyna w ćwierćfinale.

 

Bez względu na wynik sobotniego finału, Rybakina w najnowszym notowaniu światowego rankingu awansuje na trzecie miejsce.

Wynik meczu Sabalenka - Rybakina poznamy w sobotę 31 grudnia. O tym, kto wygrał finał Sabalenka - Rybakina, poinformujemy tuż po zakończeniu spotkania.

