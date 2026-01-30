W sobotnim finale dojdzie do powtórki decydującego pojedynku z 2023 roku, gdy Białorusinka wywalczyła swój pierwszy tytuł wielkoszlemowy, pokonując Rybakinę 4:6, 6:3, 6:4.

Co ciekawe, wówczas po drodze do finału Kazaszka również wyeliminowała Świątek. Wtedy wygrała z nią w 1/8 finału także w dwóch setach. W tym roku Rybakina ograła tenisistkę z Raszyna w ćwierćfinale.

Bez względu na wynik sobotniego finału, Rybakina w najnowszym notowaniu światowego rankingu awansuje na trzecie miejsce.

Sabalenka - Rybakina. Wynik meczu. Kto wygrał finał Australian Open 2026?

Wynik meczu Sabalenka - Rybakina poznamy w sobotę 31 grudnia. O tym, kto wygrał finał Sabalenka - Rybakina, poinformujemy tuż po zakończeniu spotkania.

