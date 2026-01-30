Zła passa PGE GiEK Skry Bełchatów trwa! Beniaminek sprawił kolejną sensację

O pierwszej partii ekipa Krzysztofa Andrzejewskiego musiała jak najszybciej zapomnieć, jeśli chciała liczyć się w grze o zwycięstwo w tym meczu. Bełchatowianie od samego startu przejęli inicjatywę i zdobywali punkty seriami. Wielki udział mieli w tym grający świetne zawody Antoine Pothron oraz Alan Souza. Finalnie dziewięciokrotni mistrzowie Polski wygrali 25:12.

Chełmianie zaliczyli jednak udany powrót. W kolejnych dwóch partiach to oni wyszarpywali zwycięstwo. W drugim secie przegrywali już 19:21, ale zdołali odmienić losy gry, a w czwartym pozwolili Skrze wrócić z dalekiej podróży. W obu przypadkach zmobilizowali się w końcówkach i niespodziewanie wyszli na prowadzenie.

W czwartej odsłonie ekipa gości postawiła kropkę nad "i". Od samego początku siatkarze z Chełma grali dobrze, wiele błędów popełniała za to Skra. W pewnym momencie drużyna beniaminka prowadziła już 18:11. Bełchatowianie wzięli się do odrabiania strat (20:18), ale okazały się one zbyt duże. InPost ChKS Chełm wygrał tego seta 25:2 i cały mecz 3:1.

To była już szósta porażka Skry z rzędu. Wcześniej czterokrotnie musieli uznawać wyższość rywali w PlusLidze, a raz - w Tauron Pucharze Polski.

PGE GiEK Skra Bełchatów - InPost ChKS Chełm 1:3 (25:12, 22:25, 24:26, 23:25)

PGE GiEK Skra Bełchatów: Zouheir El Graoui, Bartłomiej Lemański, Grzegorz Łomacz, Antoine Pothron, Alan Souza, Michał Szalacha - Kamil Szymura (libero) - Maksym Kędzierski, Kajetan Kubicki, Kamil Szymendera, Łukasz Wiśniewski, Arkadiusz Żakieta.

InPost ChKS Chełm: Jay Blankenau, Amirhossein Esfandiar, Remigiusz Kapica, Mariusz Marcyniak, Paweł Rusin, Łukasz Swodczyk - Kazuma Sonae (libero) - Rune Fasteland, Jędrzej Goss, Jędrzej Gruszczyński, Grzegorz Jacznik, Tomasz Piotrowski.