Złe wieści dla Polski ws. rankingu UEFA. Sytuacja się komplikuje

Mowa o klubach z Czech, Grecji, Danii i Norwegii, które sąsiadują z Polską we wspomnianym rankingu i walczą o jak najlepszą pozycję na koniec sezonu. I tak oto Viktoria Pilzno po serii remisów pokonała na wyjeździe FC Basel i zagra w 1/16 finału, podobnie jak Panathinaikos i PAOK. Dwie greckie ekipy nie odniosły zwycięstw. "Koniczynki" zremisowały z AS Roma, natomiast drużyna z Saloników uległa Olympique Lyon. Należy jednak pamiętać o sukcesie Olympiakosu w Lidze Mistrzów, co umocniło Grecję w rankingu UEFA i powiększyło przewagę nad Polską.

Nasz kraj gonią Dania i Norwegia. Świetnie w Lidze Europy radzi sobie Midtjylland, który skończył fazę ligową na trzecim miejscu i zapewnił sobie bezpośredni awans do 1/8 finału. W miniony czwartek Duńczycy pokonali Dinamo Zagrzeb. Rzutem na taśmę awans do 1/16 finału wywalczył norweski Brann, który mimo porażki ze Strum Graz, zajął ostatnie miejsce dające przepustkę do dalszych gier. Obie nacje mogą jeszcze w teorii wyprzedzić Polskę w rankingu UEFA w tym sezonie.

Dlatego bardzo ważna jest odpowiedź naszych klubów w Lidze Konferencji. Istotne, że Raków Częstochowa jest pewny gry w 1/8 finału tych rozgrywek, a o podobny scenariusz muszą postarać się Jagiellonia Białystok oraz Lech Poznań. Zdecydowanie łatwiejsze zadanie w teorii czeka "Kolejorza", który zagra z fińskim KuPS, natomiast "Jaga" zmierzy się z Fiorentiną.

Polska obecnie znajduje się na 12. lokacie w rankingu UEFA i gdyby na tej pozycji zakończyła ten sezon, wówczas w sezonie 2027/2028 mistrz Polski zaczynałby europejskie zmagania od czwartej rundy eliminacji Ligi Mistrzów, będąc pewnym gry w Lidze Europy. Dodatkowo dwie kolejne ekipy rywalizowałyby w eliminacjach Ligi Europy, a jeszcze jedna w eliminacjach Ligi Konferencji. A to nie wszystko, bo triumfator Pucharu Polski miałby przywilej gry w ostatniej rundzie eliminacji Ligi Europy i co najmniej pewny udział w Lidze Konferencji.

Takie same "bonusy" czekają za zajęcie 11. miejsca w rankingu UEFA. Celem naszego kraju powinna być jednak dziesiąta pozycja, która pozwala na upragniony, automatyczny awans do fazy ligowej Ligi Mistrzów.

Ranking UEFA (stan na 29 stycznia):

10. Czechy 47,225 pkt.

11. Grecja 46,312

12. Polska 44,625

13. Dania 41,606

14. Norwegia 39,737

