Znamy wyniki losowania 1/16 finału Ligi Mistrzów!

Krystian NatońskiPiłka nożna

Za nami ceremonia losowania 1/16 finału Ligi Mistrzów. Wśród uczestników nie zabrakło renomowanych drużyn, jak i totalnych kopciuszków. W wielu przypadkach rozlosowano bardzo ciekawe pary.

Trofeum Ligi Mistrzów UEFA na tle stadionu i logo rozgrywek.
fot. PAP
Poznaliśmy pary 1/16 finału Ligi Mistrzów

To drugi w historii sezon Champions League po reformie związanej z wprowadzeniem tzw. fazy ligowej. W niej wystartowały 36 zespoły, których dorobek punktowy po rozegraniu ośmiu meczów znalazł się w jednej tabeli. Osiem czołowych drużyn uzyskało bezpośredni awans do 1/8 finału. Są nimi Arsenal, Bayern Monachium, Liverpool, Tottenham, FC Barcelona, Chelsea, Sporting oraz Manchester City.

 

Wspomniane ekipy mogą spokojnie czekać na rozstrzygnięcia w 1/16 finału z udziałem klubów z miejsc 9-24. Tutaj znaleźli się m.in. Real Madryt, Inter Mediolan, PSG, Juventus, Atletico Madryt i Borussia Dortmund. Nie zabrakło też tzw. kopciuszków, czyli Karabachu Agdam i Bodo/Glimt.

 

ZOBACZ TAKŻE: Złe wieści dla Polski ws. rankingu UEFA. Sytuacja się komplikuje

 

Zasady losowania były bardzo proste. Drużyny ulokowane na pozycjach 9-10 mogły trafić jedynie na kogoś z lokat 23-24. Idąc tym tropem, zespoły z miejsc 11-12 były przypisane do tych z pozycji 21-22, a następnie 13-14 z 19-20 oraz 15-16 z 17-18. W przeciwieństwie do poprzedniej formuły Champions League, na tym etapie nie obowiązuje tzw. klucz geograficzny, a więc mogły trafić na siebie kluby z tego samego kraju.

 

Pierwsze mecze 1/16 finału zaplanowano na 17-18 lutego, natomiast rewanże na 24-25 lutego. Tegoroczny finał odbędzie się 30 maja w Budapeszcie.

 

Wyniki losowania 1/16 finału Ligi Mistrzów:

 

Benfica - Real Madryt
Bodo/Glimt - Inter Mediolan
AS Monaco - PSG
Karabach Agdam - Newcastle
Galatasaray - Juventus
Club Brugge - Atletico Madryt
Borussia Dortmund - Atalanta
Olympiacos - Bayer Leverkusen

Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
LIGA MISTRZÓWPIŁKA NOŻNA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Lille OSC - SC Freiburg. Skrót meczu
Zobacz także

Liga Europy: Wyniki i skróty meczów ostatniej kolejki - 29.01

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 