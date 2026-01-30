Znamy wyniki losowania 1/16 finału Ligi Mistrzów!

To drugi w historii sezon Champions League po reformie związanej z wprowadzeniem tzw. fazy ligowej. W niej wystartowały 36 zespoły, których dorobek punktowy po rozegraniu ośmiu meczów znalazł się w jednej tabeli. Osiem czołowych drużyn uzyskało bezpośredni awans do 1/8 finału. Są nimi Arsenal, Bayern Monachium, Liverpool, Tottenham, FC Barcelona, Chelsea, Sporting oraz Manchester City.

Wspomniane ekipy mogą spokojnie czekać na rozstrzygnięcia w 1/16 finału z udziałem klubów z miejsc 9-24. Tutaj znaleźli się m.in. Real Madryt, Inter Mediolan, PSG, Juventus, Atletico Madryt i Borussia Dortmund. Nie zabrakło też tzw. kopciuszków, czyli Karabachu Agdam i Bodo/Glimt.

ZOBACZ TAKŻE: Złe wieści dla Polski ws. rankingu UEFA. Sytuacja się komplikuje

Zasady losowania były bardzo proste. Drużyny ulokowane na pozycjach 9-10 mogły trafić jedynie na kogoś z lokat 23-24. Idąc tym tropem, zespoły z miejsc 11-12 były przypisane do tych z pozycji 21-22, a następnie 13-14 z 19-20 oraz 15-16 z 17-18. W przeciwieństwie do poprzedniej formuły Champions League, na tym etapie nie obowiązuje tzw. klucz geograficzny, a więc mogły trafić na siebie kluby z tego samego kraju.

Pierwsze mecze 1/16 finału zaplanowano na 17-18 lutego, natomiast rewanże na 24-25 lutego. Tegoroczny finał odbędzie się 30 maja w Budapeszcie.

Wyniki losowania 1/16 finału Ligi Mistrzów:

Benfica - Real Madryt

Bodo/Glimt - Inter Mediolan

AS Monaco - PSG

Karabach Agdam - Newcastle

Galatasaray - Juventus

Club Brugge - Atletico Madryt

Borussia Dortmund - Atalanta

Olympiacos - Bayer Leverkusen

Polsat Sport