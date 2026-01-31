Alcaraz - Djoković. Wynik finału. Kto wygrał Australian Open 2026?

Tenis

Serbski tenisista Novak Djoković pokonał najlepszego w dwóch poprzednich edycjach Włocha Jannika Sinnera 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4 i po raz 11. awansował do finału wielkoszlemowego Australian Open. O 11. triumf w Melbourne powalczy z liderem światowego rankingu, Hiszpanem Carlosem Alcarazem. Kto wygrał finał Alcaraz - Djoković? Jaki był wynik finału Australian Open Alcaraz - Djoković?

Novak Djoković podczas meczu tenisowego, wykonuje zamach rakietą.
fot. PAP
Alcaraz - Djoković. Wynik finału. Kto wygrał Australian Open 2026?

38-letni Djoković ma w dorobku 10 triumfów w tej imprezie w latach 2008, 2011-13, 2015-16, 2019-21 i 2023. Nigdy w Melbourne nie przegrał finału.

 

ZOBACZ TAKŻE: Skandal rasistowski na Australian Open?! "Wracajcie do swojego kraju"

 

Pochodzący z Belgradu zawodnik walczy o 25. tytuł wielkoszlemowy. Poprzedni zdobył w US Open 2023.

 

W drugim piątkowym półfinale Alcaraz wygrał z Niemcem Alexandrem Zverevem 6:4, 7:6 (7-5), 6:7 (3-7), 6:7 (4-7), 7:5. Hiszpan w Melbourne po raz pierwszy dotarł do decydującego pojedynku.

Alcaraz - Djoković. Wynik finału. Kto wygrał Australian Open 2026?

Wynik finału Alcaraz - Djoković poznamy w niedzielę 1 lutego. O tym, kto wygrał Australian Open 2026, poinformujemy tuż po zakończeniu meczu.

Polsat Sport, PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
Carlos Alcaraz - Novak Djokovic. Kto wygra finał AO?
AUSTRALIAN OPENCARLOS ALCARAZNOVAK DJOKOVIĆTENIS
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Tomas Machac - Ugo Humbert. Skrót meczu

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 