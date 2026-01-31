38-letni Djoković ma w dorobku 10 triumfów w tej imprezie w latach 2008, 2011-13, 2015-16, 2019-21 i 2023. Nigdy w Melbourne nie przegrał finału.

Pochodzący z Belgradu zawodnik walczy o 25. tytuł wielkoszlemowy. Poprzedni zdobył w US Open 2023.

W drugim piątkowym półfinale Alcaraz wygrał z Niemcem Alexandrem Zverevem 6:4, 7:6 (7-5), 6:7 (3-7), 6:7 (4-7), 7:5. Hiszpan w Melbourne po raz pierwszy dotarł do decydującego pojedynku.

Alcaraz - Djoković. Wynik finału. Kto wygrał Australian Open 2026?

Wynik finału Alcaraz - Djoković poznamy w niedzielę 1 lutego. O tym, kto wygrał Australian Open 2026, poinformujemy tuż po zakończeniu meczu.

Polsat Sport, PAP