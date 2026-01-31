Alcaraz - Djoković. Wynik finału. Kto wygrał Australian Open 2026?
Serbski tenisista Novak Djoković pokonał najlepszego w dwóch poprzednich edycjach Włocha Jannika Sinnera 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4 i po raz 11. awansował do finału wielkoszlemowego Australian Open. O 11. triumf w Melbourne powalczy z liderem światowego rankingu, Hiszpanem Carlosem Alcarazem. Kto wygrał finał Alcaraz - Djoković? Jaki był wynik finału Australian Open Alcaraz - Djoković?
38-letni Djoković ma w dorobku 10 triumfów w tej imprezie w latach 2008, 2011-13, 2015-16, 2019-21 i 2023. Nigdy w Melbourne nie przegrał finału.
Pochodzący z Belgradu zawodnik walczy o 25. tytuł wielkoszlemowy. Poprzedni zdobył w US Open 2023.
W drugim piątkowym półfinale Alcaraz wygrał z Niemcem Alexandrem Zverevem 6:4, 7:6 (7-5), 6:7 (3-7), 6:7 (4-7), 7:5. Hiszpan w Melbourne po raz pierwszy dotarł do decydującego pojedynku.
Wynik finału Alcaraz - Djoković poznamy w niedzielę 1 lutego. O tym, kto wygrał Australian Open 2026, poinformujemy tuż po zakończeniu meczu.