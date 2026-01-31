Babilon MMA 56. Wyniki walk na żywo
Już w sobotę, 31 stycznia, w Żyrardowie odbędzie się gala Babilon MMA 56. W walce wieczoru zobaczymy Krzysztofa Głowackiego, który skrzyżuje rękawice z Brazylijczykiem Kleberem "Orgulho” Silvą. Sprawdźcie wyniki Babilon MMA 56.
Początek przygody "Główki" z MMA był wymarzony, a wszyscy zapamiętali jego sensacyjny nokaut z pleców na Patryku Tołkaczewskim podczas KSW 83. Później jednak wiodło mu się gorzej. Były mistrz świata w boksie najpierw musiał uznać wyższość Dawida Kasperskiego (KSW 99), a następnie jego starcie z Jordanem Nandorem zakończyło się werdyktem "no contest" (KSW 104). Do rewanżu z Francuzem doszło na gali Babilon MMA 55, ale tam Głowacki został poddany po zaledwie 23 sekundach pierwszej rundy.
- Porażka bolała, ale jeszcze trudniejsze było to, jak została odebrana przez kibiców i media. Ludzie zaczęli kwestionować mój talent i umiejętności. Chciałem pokazać, że to był tylko jeden błąd i że jestem lepszy niż ta jedna walka - podkreślił 39-latek.
W sobotę rywalem Polaka będzie Kleber Silva (rekord 22-16-0). Brazylijczyk również szuka przełamania, gdyż przegrał cztery ostatnie pojedynki. W swoim poprzednim występie, na Babilon MMA 54, został znokautowany przez Przemysława Mysialę w drugiej rundzie.
Podczas gali w Żyrardowie odbędą się również walki m.in. Michała "Benka" Bednarskiego z Liamem Brugerem oraz Kamila Mękala, który skrzyżuje rękawice z Maksymilianem Kowalskim.
Karta walk Babilon MMA 56:
93 kg: Krzysztof "Główka" Głowacki vs Kleber "Orgulho” Silva
120 kg: Michał "Benek" Bednarski vs Liam Brugere
89 kg: Kamil Mękal vs Maksymilian Kowalski
66 kg: Filip Jarocki vs Paweł Domin
80 kg: Arkadiusz Kolus vs Seweryn Mańkowski
61 kg: Nazarii Yuriv vs Zenon Ficner
Semi-pro:
66 kg: Krystian Jakowicz vs Marcin Tumialis
70 kg: Tomasz "Pitbull" Skowronek vs Chris "El Capo" Contessa
77 kg: Daniel Ceglarski vs Szymon Zastrużny
Transmisja gali Babilon MMA 56 w sobotę 31 stycznia od godziny 19:00 w Polsacie Sport Fight. Od 20:00 również w Super Polsacie. Całe wydarzenie można obejrzeć w internecie na Polsat Box Go.