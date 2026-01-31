Babilon MMA 56. Wyniki walk na żywo

Początek przygody "Główki" z MMA był wymarzony, a wszyscy zapamiętali jego sensacyjny nokaut z pleców na Patryku Tołkaczewskim podczas KSW 83. Później jednak wiodło mu się gorzej. Były mistrz świata w boksie najpierw musiał uznać wyższość Dawida Kasperskiego (KSW 99), a następnie jego starcie z Jordanem Nandorem zakończyło się werdyktem "no contest" (KSW 104). Do rewanżu z Francuzem doszło na gali Babilon MMA 55, ale tam Głowacki został poddany po zaledwie 23 sekundach pierwszej rundy.

- Porażka bolała, ale jeszcze trudniejsze było to, jak została odebrana przez kibiców i media. Ludzie zaczęli kwestionować mój talent i umiejętności. Chciałem pokazać, że to był tylko jeden błąd i że jestem lepszy niż ta jedna walka - podkreślił 39-latek.

W sobotę rywalem Polaka będzie Kleber Silva (rekord 22-16-0). Brazylijczyk również szuka przełamania, gdyż przegrał cztery ostatnie pojedynki. W swoim poprzednim występie, na Babilon MMA 54, został znokautowany przez Przemysława Mysialę w drugiej rundzie.

Podczas gali w Żyrardowie odbędą się również walki m.in. Michała "Benka" Bednarskiego z Liamem Brugerem oraz Kamila Mękala, który skrzyżuje rękawice z Maksymilianem Kowalskim.

​Karta walk Babilon MMA 56:



93 kg: Krzysztof "Główka" Głowacki vs Kleber "Orgulho” Silva

120 kg: Michał "Benek" Bednarski vs Liam Brugere

89 kg: Kamil Mękal vs Maksymilian Kowalski

66 kg: Filip Jarocki vs Paweł Domin

80 kg: Arkadiusz Kolus vs Seweryn Mańkowski

61 kg: Nazarii Yuriv vs Zenon Ficner

Semi-pro:



66 kg: Krystian Jakowicz vs Marcin Tumialis

70 kg: Tomasz "Pitbull" Skowronek vs Chris "El Capo" Contessa

77 kg: Daniel Ceglarski vs Szymon Zastrużny

Transmisja gali Babilon MMA 56 w sobotę 31 stycznia od godziny 19:00 w Polsacie Sport Fight. Od 20:00 również w Super Polsacie. Całe wydarzenie można obejrzeć w internecie na Polsat Box Go.

ŁO, Polsat Sport