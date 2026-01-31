Dziesiąte zwycięstwo siatkarek BKS. Kontuzja rozgrywającej

Od pierwszych akcji meczu przewagę uzyskały siatkarki BKS (5:1), które dobrze prezentowały się w polu serwisowym. Przy stanie 12:5 urazu doznała Wiktoria Szewczyk, która musiała opuścić boisko. Mimo tego, gospodynie nadal utrzymywały wysoką przewagę. Zadanie ułatwiały im rywalki, które popełniły w tym secie aż jedenaście błędów. W ostatniej akcji skutecznie zaatakowała Reka Bozoki-Szedmak (25:17).

Początek drugiej odsłony również toczył się po myśli ekipy z Bielska-Białej (5:2, 9:4). Tym razem jednaj siatkarki Pałacu ruszyły do odrabiania strat - złapały kontakt (13:12), a później wyrównały po ataku Wiktorii Makarewicz (18:18). Końcówka przyniosła skuteczną grę bydgoszczanek, a dwie ostatnie akcje skończyła Pola Nowakowska (20:25).

W trzeciej partii, po początkowej przewadze przyjezdnych (7:9), w środkowej części seta inicjatywę odzyskały siatkarki BKS (16:13). Gospodynie wróciły do dobrej zagrywki, udanie weszła do gry Kertu Laak, która w tym secie wywalczyła aż osiem punktów. Po serii wygranych akcji bielszczanki odskoczyły rywalkom (21:15), a seta zamknęła asem Klaudia Nowakowska (25:17).

Gospodynie w czwartej odsłonie już w początkowej fazie zaczęły pracować nad punktową zaliczką (4:1). Bydgoszczanki próbowały gonić wynik, ale BKS utrzymywał przewagę. Środkowa część seta miała zaskakujący przebieg - poszła punktowa seria bielszczanek od stanu 13:10 do 19:10, a w odpowiedzi sześć kolejnych akcji wygrały siatkarki Pałacu (19:16). W końcówce przyjezdne złapały kontakt (22:21), ale dwie kolejne akcje skończyła Kertu Laak, a blok przesądził o zwycięstwie BKS 25:21.

Skrót meczu BKS - Pałac:





Najwięcej punktów: Marta Orzyłowska (16), Kertu Laak (14), Aleksandra Gryka (12) - BKS; Pola Nowakowska (17), Victoria Foucher (12), Wiktoria Makarewicz (12) - Pałac. W statystykach wyraźna różnica w asach serwisowych (11-1) oraz błędach własnych (16 u gospodyń, 25 - Pałac). MVP: Marta Orzyłowska (8/16 = 50% skuteczności w ataku + 4 asy + 4 bloki).

BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała - Metalkas Pałac Bydgoszcz 3:1 (25:17, 20:25, 25:17, 25:21)

BKS: Martyna Borowczak, Marta Orzyłowska, Martyna Podlaska, Reka Bozoki-Szedmak, Aleksandra Gryka, Wiktoria Szewczyk – Adriana Adamek (libero) oraz Klaudia Nowakowska, Agata Michalewicz, Kertu Laak, Zuzanna Suska (libero), Ljubica Kecman, Nikola Abramajtys. Trener: Bartłomiej Piekarczyk.

Pałac: Wiktoria Makarewicz, Dominika Witowska, Victoria Foucher, Pola Nowakowska, Marta Pol, Marta Łyczakowska – Monika Jagła (libero) oraz Monika Głodzińska, Emilia Pinczewska, Julia Sobalska, Oliwia Ziółkowska, Gabriela Dębowska. Trener: Martino Volpini.

