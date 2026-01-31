BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała - Metalkas Pałac Bydgoszcz. Relacja live i wynik na żywo

W sobotę kibice śledzący rozgrywki siatkarskiej Tauron Ligi kobiet zobaczą aż cztery spotkania w ramach tych rozgrywek. EcoHarpoon Nowel LOS Nowy Dwór Mazowiecki podejmie MOYA Radomkę Radom, BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała zmierzy się z Metalkas Pałacem Bydgoszcz, Sokół & Hagric Mogilno z ŁKS Commercecon Łódź, natomiast DevelopRes Rzeszów będzie rywalizować z LOTTO Chemikiem Police.

ZOBACZ TAKŻE: Tak dziś wygląda Katarzyna Skowrońska. Słynna siatkarka nadal zachwyca (ZDJĘCIA)

Liderem rozgrywek jest Developres. Ekipa z Rzeszowa w 15 meczach zgromadziła 43 punkty. Tabelę zamyka ekipa EcoHarpoon Nowel LOS Nowy Dwór Mazowiecki, która w poprzedniej kolejce zdobyła... pierwszy punkt w sezonie, przegrywając po tie-braku z ŁKS.

Relacja live i wynik na żywo meczu BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała - Metalkas Pałac Bydgoszcz na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:30.

Polsat Sport