Piętnaste zwycięstwo Developresu! Siatkarki Chemika urwały seta faworytkom

W premierowej odsłonie, po wyrównanym początku (7:7), przewagę bardzo szybko uzyskały siatkarki Developresu (13:8, 17:10). Gospodynie miały w tym secie przewagę w ataku, lepiej prezentowały się również w bloku i spokojnie dowiozły korzystny wynik do końca. Autowy atak policzanek ustalił wynik na 25:20.

Gospodynie poszły za ciosem w drugiej partii. Tym razem miały przewagę już od pierwszych akcji (9:6), a w środkowej części seta odjechały rywalkom po serii wygranych akcji przy zagrywkach Dominiki Pierzchały (17:9). W końcówce różnica przekroczyła dziesięć oczek (21:11), a w ostatniej akcji seta skutecznie zaatakowała Justyna Jankowska (25:11).

Policzanki nie rezygnowały, w trzecim secie uzyskały minimalną przewagę w pierwszej fazie seta (5:7). Później prowadzenie przechodziło z rąk do rąk (11:10, 11:13, 15:13). Gdy wydawało się, że mistrzynie Polski opanowały sytuację, siatkarki Chemika zerwały się do decydującego szturmu. Gdy dwie akcje skończyła Natalia Mędrzyk, odskoczyły na trzy oczka (19:22), Julia Hewelt wywalczyła piłkę setową, a błąd gospodyń zamknął tę część meczu (21:25).

Mistrzynie Polski przegrały seta, ale nie zamierzały dzielić się z rywalkami punktami. Do kolejnej partii przystąpiły z większą koncentracją, co przełożyło się na wynik (4:2, 10:7). Siatkarki Chemika nie rezygnowały i do pewnego momentu trzymały kontakt z rywalkami (13:12). Developres pewnie zmierzał jednak po wygraną. Asa posłała Marrit Jasper (16:12), a skutecznie grała w ataku Taylor Bannister. Piłkę meczową wywalczyła Svitlana Dorsman (24:19), a ostatnią akcję skończyła Oliwia Sieradzka (25:21).



Skrót meczu DevelopRes - Chemik:

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Najwięcej punktów: Taylor Bannister (22), Svitlana Dorsman (17) - Developres; Julia Hewelt (20), Natalia Mędrzyk (14), Maja Koput (10) - Chemik. Rzeszowianki były skuteczniejsze w ataku (47%-33%) i popełniły mniej błędów własnych (13, przy 23 Chemika); drużyna z Polic zdobyła więcej punktów blokiem (8-12). MVP: Svitlana Dorsman (13/22 = 59% skuteczności w ataku + 4 bloki).

DevelopRes Rzeszów - Lotto Chemik Police 3:1 (25:20, 25:11, 21:25, 25:21)

DevelopRes: Svitlana Dorsman, Katarzyna Wenerska, Laura Jansen, Dominika Pierzchała, Taylor Bannister, Marrit Jasper – Magda Kubas (libero) oraz Karina Chmielewska, Oliwia Sieradzka, Laura Heyrman, Nelly Adamczewska, Justyna Jankowska. Trener: Cesar Hernandez Gonzalez.

Chemik: Natalia Mędrzyk, Kinga Różyńska, Julia Hewelt, Julia Orzoł, Maja Koput, Matylda Grabowska – Agata Nowak (libero) oraz Wiktoria Przybyło, Matylda Grabowska, Weronika Gierszewska, Adrianna Rybak-Czyrniańska, Katarzyna Partyka, Anna Dorywalska. Trener: Dawid Michor.

