Finał Australian Open rozstrzygnięty! Mecz zamknięty w dwóch setach

Mertens zdobyła szósty wielkoszlemowy tytuł w grze podwójnej, a Chinka trzeci. Po raz pierwszy wygrały jednak grając razem.

W tym roku w AO rywalizowały dwie Polki. Magda Linette i Japonka Shuko Aoyama odpadły w drugiej rundzie, a Katarzyna Piter i Indonezyjka Janice Tjen przegrały pierwsze spotkanie.

Wynik finału debla kobiet:

Elise Mertens/Zhang Shuai - Anna Danilina/Aleksandra Krunić 7:6 (7-4), 6:4