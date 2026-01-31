Finał Australian Open rozstrzygnięty! Mecz zamknięty w dwóch setach

Tenis

Belgijka Elise Mertens i chińska tenisistka Zhang Shuai wygrały deblową rywalizację w Australian Open, pokonując w finale w Melbourne Annę Danilinę z Kazachstanu i Serbkę Aleksandrę Krunić 7:6 (7-4), 6:4.

Dwie tenisistki, Elise Mertens i Zhang Shuai, klęczą obok trofeum na korcie tenisowym.
fot. PAP/EPA
Elise Mertens i Zhang Shuai po zwycięstwie w finale debla na Australian Open

Mertens zdobyła szósty wielkoszlemowy tytuł w grze podwójnej, a Chinka trzeci. Po raz pierwszy wygrały jednak grając razem.

 

W tym roku w AO rywalizowały dwie Polki. Magda Linette i Japonka Shuko Aoyama odpadły w drugiej rundzie, a Katarzyna Piter i Indonezyjka Janice Tjen przegrały pierwsze spotkanie.

 

Wynik finału debla kobiet:

 

Elise Mertens/Zhang Shuai - Anna Danilina/Aleksandra Krunić 7:6 (7-4), 6:4

