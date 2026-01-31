Gorąco za plecami Świątek! Pozycja w rankingu zagrożona?!

Iga Świątek zakończyła tegoroczną edycję Australian Open na etapie ćwierćfinału. Tam lepsza w dwóch partiach okazała się Jelena Rybakina.

Jak się okazało, rozstawiona z "5" Kazaszka sięgnęła w Melbourne po tytuł. W finale, po trzysetowym pojedynku, pokonała turniejową "1" - Białorusinkę Arynę Sabalenkę.

Końcowy triumf da Rybakinie znaczny zastrzyk punktowy w rankingu WTA. W najnowszym zestawieniu przesunie się z piątej na trzecią lokatę. Będzie miała na swoim koncie 7610 punktów.



Rybakina tym samym wyląduje tuż za plecami drugiej Świątek. Mowa o niedużej różnicy. Kazaszka do Polki tracić będzie już tylko 368 punktów.

Liderką światowej listy po Australian Open pozostanie Sabalenka z dorobkiem 10990 "oczek". Jej przewaga nad Świątek wyniesie aż 3012 punktów, o 350 więcej niż dotychczas.