Poprzedni występ Głowackiego miał miejsce na gali Babilon MMA 55, gdzie doszło do rewanżu z Jordanem Nandorem. Starcie z Francuzem zakończyło się błyskawicznie, trwało zaledwie 23 sekundy. Były dwukrotny mistrz świata WBO w wadze junior ciężkiej został poddany i zanotował, tym samym, drugą porażkę w swojej zawodowej karierze MMA. Pierwszą poniósł jeszcze w federacji KSW, na gali z numerem 99, na której musiał uznać wyższość Dawida Kasperskiego.

Jego dzisiejszy rywal to Brazylijczyk, który również nie ma dobrej passy - przegrał cztery ostatnie walki na zasadach MMA. W poprzednim pojedynku, na gali Babilon MMA 54, uległ Przemysławowi Mysiali przez TKO w drugiej rundzie.

Transmisja gali Babilon MMA 56 w sobotę 31 stycznia od godziny 19:00 w Polsacie Sport Fight. Od 20:00 również w Super Polsacie.

Krzysztof Głowacki - Kleber Silva. Wynik walki. Kto wygrał na Babilon MMA 56?

O tym, kto wygrał pojedynek Głowacki - Silva, dowiemy się w sobotę, późnym wieczorem. Gala startuje punktualnie o 19:00, natomiast bohaterowie walki wieczoru powinni zameldować się w klatce około godziny 23:00.

