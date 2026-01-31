Kurek brylował w Japonii. Udany rewanż za bolesną porażkę

Kto śledzi siatkarskie zmagania w Kraju Kwitnącej Wiśni, ten doskonale wie, że w każdej kolejce drużyny rywalizują ze sobą w formie dwumeczu. Tym razem w ostatni weekend stycznia liga japońska pauzowała, ale Tokio Great Bears oraz Hiroszima Thunders mieli zaległości do odrobienia.

Pierwsze spotkanie odbyło się w piątek. Na parkiecie nie zabrakło Kurka, ale nie był to dobry mecz w jego wykonaniu. Doświadczony atakujący zdobył tylko osiem punktów - siedem w ataku oraz jeden blokiem. Gospodarze przegrali 0:3, chociaż należy podkreślić, że premierowa i trzecia odsłona kończyła się grą na przewagi.

Dzień później miejscowi liczyli na udany rewanż. Zaczęło się od wygranej w pierwszym secie, ale potem dwie kolejne partie padły łupem siatkarzy z Hiroszimy. Czwarta odsłona to niesamowita wymiana ciosów. Ekipa ze stolicy była już o krok od porażki, ale w grze na przewagi wygrała 33:31 i doprowadziła do tie-breaka! W nim kibice znowu byli świadkami emocji. Ostatecznie "Niedźwiedzie" zwyciężyły 15:13.

Do zwycięstwa gospodarzy poprowadził Kurek, który przy swoim nazwisku zapisał 21 punktów - 19 w ataku i dwa w bloku. Jego skuteczność w ofensywie skoczyła z 33 procent do 44 procent względem konfrontacji dzień wcześniej.

Tokio Great Bears - Hiroszima Thunders 0:3 (32:34, 16:25, 24:26)

Tokio Great Bears - Hiroszima Thunders 3:2 (25:20, 20:25, 23:25, 33:31, 15:13)

Ten dwumecz odrobił część zaległości w lidze japońskiej. Liderem w dziesięciozespołowych zmaganiach po 24 rozegranych spotkaniach jest Suntory Sunbirds Osaka z 66 punktami. Wiceliderem jest Osaka Bluteon z 58 "oczkami", a podium uzupełnia Jtekt Stings Aichi z 46 punktami. Na czwartym miejscu plasuje się Wolfdogs Nagoya, którego siatkarzem jest Norbert Huber, z 39 punktami. Cztery "oczka" mniej posiada będąca na piątej pozycji Hiroszima Thunders, natomiast szóstą lokatę z 32 punktami zajmuje Tokio Great Bears z Kurkiem.

